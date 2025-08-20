·
Trump expande su política de deportación a terceros países con Honduras y Uganda
Desde que llegó en enero a la Casa Blanca, donde regresó con promesas como deportaciones a gran escala, Trump ha impulsado expulsiones exprés a países como El Salvador, Sudán y Esuatini.
etiquetas
ice
deportación
ddhh
inmigración
5
2
0
K
75
actualidad
2 comentarios
#2
laruladelnorte
Preguntado al respecto, un alto funcionario del Departamento de Estado dijo a CBS News que no comentan el contenido de “negociaciones diplomáticas privadas”, al tiempo que añadió que el Departamento de Estado “está haciendo todo lo posible para apoyar la política del presidente de mantener América a salvo expulsando a los inmigrantes ilegales que no tienen derecho a estar en Estados Unidos”.
Mantener América a salvo...y han puesto a un delincuente tarado a presidir el país.
0
K
10
#1
Yuiop
No quiero dar ideas, pero cualquier día los mandan a Gaza para asegurarse de que no volverán.
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
Mantener América a salvo...y han puesto a un delincuente tarado a presidir el país.