Trump exige a Delcy Rodríguez "acceso total" a Venezuela y amenaza con nuevos ataques

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha exigido este domingo a la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, "acceso total" al país en términos de recursos naturales y de otra índole, mientras ha amenazado con realizar nuevos ataques sobre la nación caribeña si el Gobierno "no se porta bien" o sobre la vecina Colombia, apenas un día después de la operación militar ilegal con la que Washington secuestró al presidente venezolano, Nicolás Maduro.