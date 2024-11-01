edición general
Trump exige a Delcy Rodríguez "acceso total" a Venezuela y amenaza con nuevos ataques

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha exigido este domingo a la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, "acceso total" al país en términos de recursos naturales y de otra índole, mientras ha amenazado con realizar nuevos ataques sobre la nación caribeña si el Gobierno "no se porta bien" o sobre la vecina Colombia, apenas un día después de la operación militar ilegal con la que Washington secuestró al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

#2 candonga1
O te dejas saquear o te bombardeo.

Cosas del Mundo Libre basado en reglas.
12 K 128
#7 DonaldBlake
#2 ¡Pero China, mira China, son una dictadura!
1 K 15
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#2 SI Trump quiere gobernar en Venezuela, que enseñe las actas donde se aprecie que ha salido elegido :troll:
1 K 28
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#12 cuidado que te monta un Asalto al Parlamento en cero coma xD
1 K 28
#14 Grahml
#2 Groenlandia, caliente que sales.
0 K 20
Solinvictus #3 Solinvictus
Queda demostrado que todo era por el fentanilo
5 K 60
mikhailkalinin #6 mikhailkalinin
#3 Pues no hay otra explicación. Las cosas que hace Trump se corresponden bastante con un cuadro de consumo crónico...
1 K 22
#5 laruladelnorte
En ese sentido, volvió a asegurar que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura que construyeron y que, según él, el chavismo robó a Washington.

Un ladrón acusando a otros de robar.
3 K 48
#13 Grahml
Al parecer así de grande :hug: tiene el culo la Delcy.
1 K 35
#15 Poligrafo
#13 Pueeees yomelafo.
0 K 7
angeloso #10 angeloso
¿Nadie va a venir a hacernos un resumen de los comentarios?

Putos nafos.
2 K 33
#8 Juantxi *
En otras palabras, que los venezolanos ahora esclavos de los yankees abran bien el ojete. Y habrá gente coreando: viva la libertad. Que esos traidores se callen y compren mucha vaselina, si queda.
2 K 27
#1 pelta
venesuela first
0 K 16
fofito #9 fofito
Estaría bien que alguien convocara ahora en referéndum vinculante al conjunto de los venezolanos...
0 K 11
#11 BurraPeideira_
Patria de Simón Bolivar, tierra de libertadores. Da pena verla sometida así de fácil, sin presentar ni un poco de batalla. Gente que se llamaba a sí misma revolucionaria y libertadora. Vale que no puedes pedirle a nadie que vaya hacia una muerte segura, pero la izquierda a nivel global tiene que asumir que si no está dispuesta a morir por sus ideas ha perdido cualquier posibilidad de futuro. O se organiza y se militariza a nivel internacional desde ya o es mejor que nos vayamos haciendo todos fascistas o esclavos que va a ser nuestro destino.
0 K 10
#17 Borgiano
Le ha dicho que ponga en todas las passwords "admin123"
0 K 8
#4 DobleCapital
Quien controla el petróleo, controla las nóminas de los funcionarios venezolanos.
0 K 7
#16 sliana
Los venezolanos riéndose de los "zurdos", pero EEUU les ha robado el país.
0 K 7
Verdaderofalso #19 Verdaderofalso
#16 reírse de los zurdos es detener a un líder por el cargo de narcotrafico e indultar a un líder por el cargo de narcotrafico? xD
0 K 20

