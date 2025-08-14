Trump estudia con Putin una Ucrania ocupada «a la israelí»: sin fronteras nuevas pero bajo control ruso

Las alarmas diplomáticas se han encendido. Estados Unidos y Rusia han discutido acerca de un posible modelo de ocupación del territorio ucraniano, tomando como referencia la presencia israelí en Cisjordania. La base del plan gestado a raíz de conversaciones entre enviados de ambas potencias, plantea un control económico y militar del territorio por parte de Rusia. Sin embargo, no se verían alteradas las fronteras de forma oficial, tal y como ha informado The Times a raíz de una fuente cercana al Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.