Trump estudia con Putin una Ucrania ocupada «a la israelí»: sin fronteras nuevas pero bajo control ruso

Las alarmas diplomáticas se han encendido. Estados Unidos y Rusia han discutido acerca de un posible modelo de ocupación del territorio ucraniano, tomando como referencia la presencia israelí en Cisjordania. La base del plan gestado a raíz de conversaciones entre enviados de ambas potencias, plantea un control económico y militar del territorio por parte de Rusia. Sin embargo, no se verían alteradas las fronteras de forma oficial, tal y como ha informado The Times a raíz de una fuente cercana al Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.
| etiquetas: rusia , ucrania , putin , trump , fronteras
Siempre es el mismo argumento, cuando te interesa una cosa ya no es lo mismo
Jodido Trump
Estos son sueños húmedos de un trump que la cagó con sus ultimatums inaplicables.
Mañana se acoradará la fecha de la siguiente reunión.
Luego se pone a hablar con Putin, como si tuviera las cartas en la mano cuando han decidido perderlas.
Trump solo puede pasar la oferta a Ucrania que se apoyará en los que le están ayudando. No en EEUU, que ha decidido abandonarles.