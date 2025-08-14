edición general
Trump estudia con Putin una Ucrania ocupada «a la israelí»: sin fronteras nuevas pero bajo control ruso

Las alarmas diplomáticas se han encendido. Estados Unidos y Rusia han discutido acerca de un posible modelo de ocupación del territorio ucraniano, tomando como referencia la presencia israelí en Cisjordania. La base del plan gestado a raíz de conversaciones entre enviados de ambas potencias, plantea un control económico y militar del territorio por parte de Rusia. Sin embargo, no se verían alteradas las fronteras de forma oficial, tal y como ha informado The Times a raíz de una fuente cercana al Consejo de Seguridad Nacional estadounidense.

sotillo #2 sotillo
¿Y qué va a decir Alemania, Inglaterra , Polonia y el resto de arrastrados de Israel, que es inaceptable para la democracia?
7
Magog #5 Magog
#2 "es que no es lo mismo" que dirán
Siempre es el mismo argumento, cuando te interesa una cosa ya no es lo mismo
2
#9 Abril_2025
#2 Si son honestos dirán que lo que opine Ucrania está bien.
0
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
La solución Israeli, ahora a disfrutar de los que defienden a Israel pero condenan a Rusia…
4
Veelicus #6 Veelicus
#4 La diferencia es que los rusos no masacraran a la poblacion civil ucraniana ni dejaran morir de hambre a sus niños.
2
#1 Barret_Garvey
Ya veo a Trump diciéndole a Putin. "Amigo!! Esto lo llevamos haciendo casi 100 años con nuestros compañeros judíos! No hay problema, nosotros os protegeremos. Eso sí no vuelvas a negociar con los europeos sin mi consentimiento."
1
Connect #8 Connect
Solución israelí a lo de Ucrania. Menuda troleada xD A ver como críticas a a Rusia ahora por lo que hace en Ucrania sin decir al mismo tiempo que por la tanto condenas lo de Israel xD

Jodido Trump xD
0
LinternaGorri #10 LinternaGorri
Rusia no va a aceptar algo así, su constitución dice que el donbás, zaporiya y jerson son territorio nacionla ruso y eso no lo va a negociar. El resto ya...
Estos son sueños húmedos de un trump que la cagó con sus ultimatums inaplicables.
Mañana se acoradará la fecha de la siguiente reunión.
0
#11 Abril_2025 *
Primero Trump corta la ayuda a Ucrania. El poder de influencia de EEUU por lo tanto se hace nulo.

Luego se pone a hablar con Putin, como si tuviera las cartas en la mano cuando han decidido perderlas.

Trump solo puede pasar la oferta a Ucrania que se apoyará en los que le están ayudando. No en EEUU, que ha decidido abandonarles.
0
starwars_attacks #3 starwars_attacks
Lo que sea pero que no entren en la OTAN.
0

