"Trump está matando a pobres": las víctimas ocultas de los ataques de EEUU en el Caribe contra "narcoterroristas"

Los familiares de algunas víctimas de los ataques contra presuntos barcos de narcotraficantes en Trinidad denuncian la falta del debido proceso y la colaboración de sus autoridades con EEUU
Lo jodido es que no hay ni pruebas, amos, a mi si al menos me apareciese una mesa con sus debidos farditos empaquetaos de drojaina incautada pos dices bueno, amos, mal, pero al menos se han esforzado en dar un minimo de apariencia de operación de investigación.
Aqui te hunden una lancha a cañonazos y dicen que es droja y tu te lo crees no hay evidencia ninguna de nada mas allá de que a una lancha le han metido un pepinazo.
