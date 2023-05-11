Por qué Trump escogió a Delcy Rodríguez y no a María Corina Machado para gobernar Venezuela ahora

En su asombrosa conferencia de prensa del sábado por la mañana, el presidente Trump sorprendió a muchos observadores al descalificar a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Machado, diciendo que "no tiene el respeto" de Venezuela, y describiendo a Rodríguez como "amable". "Me sorprendió mucho escuchar la descalificación de María Corina Machado por parte del presidente Trump", dijo Kevin Whitaker, ex subjefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Caracas.
| etiquetas: trump , eeuu , venezuela
Se pone a Delcy que sigue siendo del regimen, se le pone un portaviones en la costa y se le obliga a regalar barriles de petroleo a EEUU a cambio de mantener el poder. Se le quitan las sanciones por lo bajini y la economica se recupera. Y entonces todos contentos porque el problema era solo Maduro .
Esa gente votaría a Maduro.
No sé si pudo votar la gente de fuera de Venezuela, pero si no pudo y ganara Edmundo las elecciones, estaría la gente por las calles apoyando a Corina ahora que ya no les van a hacer nada, y menos cuando EEUU tomase el control.
Ya sabemos que Trump es un ególatra y ese trance le está debiendo ser muy difícil de superar.
Delcy Rodriguez ya estaba en el poder. Era la numero 2 de Maduro y su sucesora.
No ha necesitado ponerla en el poder, ya lo estaba.
Por lo tanto, no ha tenido que hacer nada, no ha habido ningun cambio de regimen. Todo sigue igual.
Poner a corina a gobernar el pais, significaba tener que invadir y controlar el pais.
No entremos en falsas dicotomias. A usa se la pela venezuela, igual que se la pelaba irak, iran, afghanistan, honduras, panama y tantos otros pero eso no quita que trump le tenga inquina.
1 Dejar a delci supone evitar una guerra civil inmediata, mala para.el negocio.
2 han habido "maniobras orquestales en la oscuridad" con el ejército y líderes chavistas excluido Maduro para llegar a este resultado.
Trump, en CNN: "Si eres rico o famoso las mujeres se dejan agarrar el coño"