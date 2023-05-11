Por qué Trump escogió a Delcy Rodríguez y no a María Corina Machado para gobernar Venezuela ahora

En su asombrosa conferencia de prensa del sábado por la mañana, el presidente Trump sorprendió a muchos observadores al descalificar a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Machado, diciendo que "no tiene el respeto" de Venezuela, y describiendo a Rodríguez como "amable". "Me sorprendió mucho escuchar la descalificación de María Corina Machado por parte del presidente Trump", dijo Kevin Whitaker, ex subjefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Caracas.