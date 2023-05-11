edición general
Por qué Trump escogió a Delcy Rodríguez y no a María Corina Machado para gobernar Venezuela ahora

En su asombrosa conferencia de prensa del sábado por la mañana, el presidente Trump sorprendió a muchos observadores al descalificar a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Machado, diciendo que "no tiene el respeto" de Venezuela, y describiendo a Rodríguez como "amable". "Me sorprendió mucho escuchar la descalificación de María Corina Machado por parte del presidente Trump", dijo Kevin Whitaker, ex subjefe de misión de la embajada de Estados Unidos en Caracas.

| etiquetas: trump , eeuu , venezuela
StuartMcNight #2 StuartMcNight
Porque a pesar de las mamadas que nos cuentan los propagandistas buleros... Machado NO tiene el apoyo popular suficiente para el monton de sufrimiento que habria que comerse con el cambio de regimen. Los europeos hicimos el payaso apoyando el Nobel de la Paz a alguien relacionado con Venezuela para ver si asi apaciguabamos a Naranjito. Y Naranjito se ha vuelto a reir en nuestras caras.

Se pone a Delcy que sigue siendo del regimen, se le pone un portaviones en la costa y se le obliga a regalar barriles de petroleo a EEUU a cambio de mantener el poder. Se le quitan las sanciones por lo bajini y la economica se recupera. Y entonces todos contentos porque el problema era solo Maduro .
#5 nadapasista
#2 Si, en parte es así. Tampoco creo que darle la vuelta a 25 años de chavismo con las FAS y todas las instituciones tomadas sea una tarea facil. Lo que no me queda claro es la posición de la izquierda con Delcy, un día es bruto apuñalando a cesar y al otro es "no puede hacer otra cosa más que tragar".
Pontecorvo #8 Pontecorvo
#2 Machado tiene apoyo, los opositores ganaron las elecciones. Lo que no tienen son las armas.
Malinke #14 Malinke
#8 no sigo el tema, pero parece que en Venezuela hay mucha gente a favor del bolivarismo que no está de acuerdo con la entrada de EEUU.
Esa gente votaría a Maduro.
No sé si pudo votar la gente de fuera de Venezuela, pero si no pudo y ganara Edmundo las elecciones, estaría la gente por las calles apoyando a Corina ahora que ya no les van a hacer nada, y menos cuando EEUU tomase el control.
Fj_Bs #9 Fj_Bs
#2 Tienes razon , pero el problema era solo Maduro ?? Venezuela es tan corrupto y violento desde siempre , nada va ser facil , la Corina lo fuera complicado
ayatolah #1 ayatolah *
Porque Corina Machado se llevó SU Nóbel de la Paz y ahora le tiene inquina.

Ya sabemos que Trump es un ególatra y ese trance le está debiendo ser muy difícil de superar.
IkkiFenix #13 IkkiFenix *
#1 No, eso es secundario. Porque sabe que la oposición son una panda de inútiles y es falso que ganaran las elecciones con un 87% como decian. Si hubiera tenido ese respaldo popular no hubiera tenido ningún problema para gobernar el país, si la pone ahora crea desestabilización y tal vez un guerra civil.
#6 albper
Por una razon muy simple y evidente:
Delcy Rodriguez ya estaba en el poder. Era la numero 2 de Maduro y su sucesora.

No ha necesitado ponerla en el poder, ya lo estaba.

Por lo tanto, no ha tenido que hacer nada, no ha habido ningun cambio de regimen. Todo sigue igual.

Poner a corina a gobernar el pais, significaba tener que invadir y controlar el pais.
strike5000 #7 strike5000
Porque han cogido/detenido/secuestrado a Maduro, no han derrocado el régimen. No puede imponer a Corina Machado sin un levantamiento del Ejército.
Lamantua #3 Lamantua *
Por sus cojones naranjas. Se mea en el planeta y ni dios abre el pico.
johel #4 johel *
Quiere un titere que cumpla ordenes y al que no le tenga inquina personal, el resto es irrelevante.
No entremos en falsas dicotomias. A usa se la pela venezuela, igual que se la pelaba irak, iran, afghanistan, honduras, panama y tantos otros pero eso no quita que trump le tenga inquina.
#12 nadapasista *
#4 Exacto, no creo que nadie piense que a EEUU le importe un carajo si Venezuela es una dictadura o una democracia. Lo que quiere y de la forma más rapida posible es retomar la extracción de crudo que Chavez truncó con la nacionalización y cortar el suministro a China y Cuba. O sea, que sea "su" dictadura o su democracia y la solución adoptada es la que menos coste en tiempo y recursos supone.
ur_quan_master #11 ur_quan_master
Mis opinión de cuñado es:
1 Dejar a delci supone evitar una guerra civil inmediata, mala para.el negocio.
2 han habido "maniobras orquestales en la oscuridad" con el ejército y líderes chavistas excluido Maduro para llegar a este resultado.
Elbaronrojo #15 Elbaronrojo
www.elmundo.es/internacional/2023/05/11/645c70e5fc6c83b3028b45e2.html

Trump, en CNN: "Si eres rico o famoso las mujeres se dejan agarrar el coño" :troll:
#10 beldin
el gobierno de venezuela ya tiene una estructura de poder y manipulacion establecida, un cambio blando no traumatico pero poniendo una correa al gobierno, un win win: si tiene problemas internos los saben manejar, llevan decadas, y con eeuu al mando se acabo la injerencia extranjera, o eso creen.
