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Trump se enfrenta a su "Vietnam personal" en Irán [ENG]

Trump se enfrenta a su "Vietnam personal" en Irán [ENG]

(...) Trump está atrapado en un atolladero. Sus objetivos son esquivos. Sus bombardeos no fuerzan una rendición. El adversario ha demostrado ser resiliente. Ha alienado a nuestros aliados. Está creando un desastre humanitario. Está generando insolvencia económica. No tiene una estrategia de salida. Buenos días, Vietnam.

| etiquetas: irán , trump , guerra , vietnam , petróleo
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Trump se enfrenta a su "Vietnam personal" en Irán

El titular sugiere que de alguna manera puede ser consciente de la situación en la que ha puesto a su país y buena parte de sus aliados. El grado de incompetencia, prepotencia e ignorancia de este personaje me hace difícil creer que pueda ser consciente de ello. Quizá el titular más adecuado habría sido un "Trump se enfrenta a su "Vietnam personal" en Irán y es incapaz de darse cuenta".
9 K 118
D303 #4 D303
#2 Tu crees que Kennedy, Johnson o Richard Nixon eran conscientes de lo que iba a significar Vietnam para ellos? Yo lo dudo mucho esa prepotencia norteamericana de que todo se resuelve por las armas y que van a ganar la han tenido todos los presidentes.
0 K 11
#7 NO86 *
#2 No veo que el titular dé a entender eso. Literalmente el titular dice a lo que se enfrenta trump, lo que tiene ya encima, no de lo que es consciente.
Ese imbécil niega la realidad.
0 K 8
Ludovicio #10 Ludovicio
#2 Realmente el estará encantado de que una guerra iniciada para hacer que los medios dejen de hablar de su afición por las niñas de alargue indefinidamente.
0 K 11
Milmariposas #11 Milmariposas
#2 Hace ya casi diez días que comenté literalmente en una entrada de mnm a propósito de la reacción de Starmer que "Irán es un Vietnam 2" y alguno que otro se mofó. :roll:
1 K 28
#8 NO86
GOOOOOOOOOOOD MOOOORNIIING VIEEEEEEEEETNAAAAAAAAAM.

Me han entrado ganas de ver la peli.
1 K 22
oceanon3d #9 oceanon3d *
El no se enfrenta nada ... esta muy cómodo en el campo de golf de su casa con un micrófono delante para saciar su ego.

Se enfrentan los soldados a los que va a enviar para que los maten porque necesita cortinas de humo para tapar su pasado de pederasta.
1 K 21
Raul_Lomi #1 Raul_Lomi *
Y si se marchan dejan a Israel en manos de Irán
1 K 16
Robus #3 Robus
#1 Bueeeno... no todo podía ser malo.
1 K 25
#5 NO86
#1 Israel sigue teniendo nucleares. No debe tener miedo a una ofendiva iraní centrada en su eliminación o conquista porque no de coña.

Lo único que podría acabar con Israel, si no lo hace su propio pueblo (no apuntan maneras), es un ataque terrorista, desde dentro, con armas nucleares y muy bien sincronizado. Porque no creo que se puedan hackear sus sistemas para detonar sus armas nucleares en sus silos.
1 K 23
#12 lameth
Como que aliena a sus aliados. La OTAN está para defender, no para atacar, así nadie está olbigado a seguir al zumbado de Trump.
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nopolar #6 nopolar
Con lo de Vietnam hay gente que se forró e hizo fortunas. Con esto no va a ser diferente.
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menéame