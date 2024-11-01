Trump se enfrenta a su "Vietnam personal" en Irán [ENG]

(...) Trump está atrapado en un atolladero. Sus objetivos son esquivos. Sus bombardeos no fuerzan una rendición. El adversario ha demostrado ser resiliente. Ha alienado a nuestros aliados. Está creando un desastre humanitario. Está generando insolvencia económica. No tiene una estrategia de salida. Buenos días, Vietnam.
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El titular sugiere que de alguna manera puede ser consciente de la situación en la que ha puesto a su país y buena parte de sus aliados. El grado de incompetencia, prepotencia e ignorancia de este personaje me hace difícil creer que pueda ser consciente de ello. Quizá el titular más adecuado habría sido un "Trump se enfrenta a su "Vietnam personal" en Irán y es incapaz de darse cuenta".
Ese imbécil niega la realidad.
Me han entrado ganas de ver la peli.
Se enfrentan los soldados a los que va a enviar para que los maten porque necesita cortinas de humo para tapar su pasado de pederasta.
Lo único que podría acabar con Israel, si no lo hace su propio pueblo (no apuntan maneras), es un ataque terrorista, desde dentro, con armas nucleares y muy bien sincronizado. Porque no creo que se puedan hackear sus sistemas para detonar sus armas nucleares en sus silos.