Trump echa mano de rumores sobre el autismo: «en Cuba no tienen porque no tienen paracetamol»

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que hay rumores de que en Cuba «virtualmente no hay autismo» porque no tienen dinero para consumir Tylenol (marca más popular de paracetamol), en un esfuerzo por probar la decisión de su Administración de vincular el consumo de este compuesto con el autismo. «Hay un rumor, que no sé si es cierto o no, de que en Cuba no tienen Tylenol (paracetamol) porque no tienen dinero para ello y virtualmente no tienen autismo. Y hay otras partes del mundo que no tienen Tylenol y no tienen autismo.

| etiquetas: trump , rumores , tylenol , cuba , autismo , paracetamol
#3 Grahml *
Gobernando a través de "rumorología".

jonolulu #1 jonolulu
Lo que no me qieda claro es qué intenciones hay tras estas subnormalidades
JackNorte #4 JackNorte
Esta claro hay que cambiar el paracetamol por lejia
manzitor #2 manzitor
Que sea un lerdo, vale. Pero que millones presuntamente con educación y formación, sigan al lerdo... no lo entiendo
WcPC #5 WcPC
¿Es siquiera verdad lo de Cuba?
