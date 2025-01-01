edición general
4 meneos
4 clics
Trump se dispone a anunciar un acuerdo inicial para poner fin al conflicto entre Azerbaiyán y Armenia (ING)

Trump se dispone a anunciar un acuerdo inicial para poner fin al conflicto entre Azerbaiyán y Armenia (ING)

El presidente Trump anunciará este viernes en la Casa Blanca un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia, con la presencia de sus líderes. El pacto busca fortalecer lazos con EE. UU., centrado en energía y comercio. Armenia otorgará derechos de desarrollo a EE. UU. para un corredor llamado “Ruta Trump”. Aunque no se firmará su entrada en los Acuerdos de Abraham, se considera clave. Trump aspira al Nobel de la Paz por su rol en este y otros conflictos, como el de India-Pakistán y el Congo.

| etiquetas: trump , anunciar , acuerdo , paz , azerbaiyán , armenia
4 0 0 K 57 actualidad
8 comentarios
4 0 0 K 57 actualidad
jm22381 #2 jm22381
Putin debe estar subiéndose por las paredes y Erdogan dando palmas con las orejas o_o
0 K 20
Sandman #5 Sandman
Seguramente esta sea la primera noticia que los gobiernos de Azerbaiyán y Armenia tienen al respecto.
0 K 15
#6 XXguiriXX
Ojalá que salga bien y no como lo de Rusia e Israel.
0 K 12
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
Los de Ucrania y Gaza se les resiste un poco mas...
0 K 11
NinjaBoig #4 NinjaBoig
Si el precio de parar el genocidio de Gaza, la guerra de Ucrania y otras mierdas es darle en Nobel a este chalado, me parece bien.
Total, ya lo desacreditaron dándoselo a Obama... ¬¬
0 K 10
#1 guillersk
Al final le dan el nobel al tarado este.
0 K 10
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#1 ojalá! La degradación de ese Premio es tal que a ver si con concedérselo a él acaban eliminándolo
0 K 20
#3 solojavi
"Ruta Trump" Con dos palabras lo dice todo xD
0 K 7

menéame