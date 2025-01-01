Trump se dispone a anunciar un acuerdo inicial para poner fin al conflicto entre Azerbaiyán y Armenia (ING)

El presidente Trump anunciará este viernes en la Casa Blanca un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia, con la presencia de sus líderes. El pacto busca fortalecer lazos con EE. UU., centrado en energía y comercio. Armenia otorgará derechos de desarrollo a EE. UU. para un corredor llamado “Ruta Trump”. Aunque no se firmará su entrada en los Acuerdos de Abraham, se considera clave. Trump aspira al Nobel de la Paz por su rol en este y otros conflictos, como el de India-Pakistán y el Congo.