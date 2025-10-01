edición general
Trump difunde un vídeo en el que se hace mariachi con IA y vuelve a vestir de “mexicano” al líder demócrata

Trump aparece al fondo varias veces mientras toca una guitarra y lleva un atuendo de mariachi tocando ‘El Jarabe Tapatío’ a Jeffries. En este segundo video, Jeffries habla en la cadena de noticias MSNBC sobre el primer “video racista” que califica de desagradable mientras se compromete a luchar por proteger a los estadounidenses y residentes del País en lo que define como un “asalto sin precedentes” de los republicanos, partido que está en el poder y al que Trump pertenece.

karakol #2 karakol
La vergüenza ajena.

Que manera de arrastrar por el fango la institución.
mmpulido #3 mmpulido
Cosas de niños... como su lenguaje y su comportamiento de niño abusón.
#1 Grahml
El CM de las cuentas de Trump se lo está pasando de puta madre, eso está asegurado

x.com/realDonaldTrump/status/1973218518893207825
Khadgar #5 Khadgar
¿Alguien me puede explicar cómo hacer sátira de esto? o_o
#4 Hoypuedeserungrandia
Es como el niño de la piñata, le das un palo con los ojos tapados y le termina dando a todos los invitados, a los muebles y a lo que se cruce por el medio. Es lo que tienen los niños y los supuestos adultos que le han dado el palo.
