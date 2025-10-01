Trump difunde un vídeo en el que se hace mariachi con IA y vuelve a vestir de “mexicano” al líder demócrata  

Trump aparece al fondo varias veces mientras toca una guitarra y lleva un atuendo de mariachi tocando ‘El Jarabe Tapatío’ a Jeffries. En este segundo video, Jeffries habla en la cadena de noticias MSNBC sobre el primer “video racista” que califica de desagradable mientras se compromete a luchar por proteger a los estadounidenses y residentes del País en lo que define como un “asalto sin precedentes” de los republicanos, partido que está en el poder y al que Trump pertenece.