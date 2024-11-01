edición general
38 meneos
41 clics
Trump dice que reconocer a Palestina es "recompensar a Hamás" y cuestiona la utilidad de la ONU

Trump dice que reconocer a Palestina es "recompensar a Hamás" y cuestiona la utilidad de la ONU

El presidente de EEUU, Donald Trump, denunció este martes, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países supone una "recompensa" para Hamás. Asimismo, Trump ha cuestionado la utilidad de las Naciones Unidas en su intervención, tras acusar a la organización de no haberle ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo.

| etiquetas: trump , hamás , palestina , onu
31 7 0 K 176 actualidad
26 comentarios
31 7 0 K 176 actualidad
Comentarios destacados:        
el_Tupac #2 el_Tupac
tras acusar a la organización de no haberle ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo.

COMO LAS PUTAS CABRAS, OIGA. COMO LAS PUTAS CABRAS.
18 K 211
Verdaderofalso #25 Verdaderofalso
#2 habla para sus acólitos fascistas
0 K 20
#3 omega7767 *
difícilmente es posible mentir tanto y echar tanta bilis en tan pocas palabras
6 K 82
Ah_no_nimo #1 Ah_no_nimo
Venga Trumpo, salte de la ONU para que el resto de los paises montemos una mierda similar pero en justa
4 K 47
rogerius #19 rogerius *
#1 Zanahorio maligno. Boniato diabólico.—Hora Veintipico dixit. xD
1 K 31
azathothruna #4 azathothruna
Vamos Zanahorio.
Echale webos y desintegra ese inutil chiringuito
2 K 32
Khadgar #8 Khadgar
#4 Al final tendremos algo que agradecerle. xD
0 K 15
Verdaderofalso #26 Verdaderofalso
#4 no tiene cojones
0 K 20
angelitoMagno #7 angelitoMagno
Que pena que a este tipo no le queden muchos años de vida y no vaya a ver los efectos del estropicio que está haciendo en su país.
Se morirá pensando que tenía razón. Que asco.
2 K 29
Sandman #12 Sandman
#7 Mira, le doy el gusto de irse pensando que tiene razón en todo, pero que se vaya yendo ya y que puedan ir pasando los de la limpieza.
0 K 13
#15 pozz
#7 Sus cinco hijos sentiran la vergüenza de lo que hizo el demente de su padre.
1 K 20
angelitoMagno #16 angelitoMagno
#15 Me conformo. Que palme ya.
0 K 14
hazardum #6 hazardum
Le ha faltado declararse emperador del nuevo imperio galáctico....
2 K 22
IkkiFenix #11 IkkiFenix
Que explique quien financió a Hamás,
1 K 20
io1976 #20 io1976
#11 Entre otros grupos terroristas, tribus de traficantes de heroína, etc.
Un día son terroristas rebanacuellos y al siguiente freedom fighters, según les beneficie a los anglosionistas y su imperio.
0 K 10
#5 migrad
Precisamente la guerra o conflicto que le daría el nobel de la paz si consigue pararlo y llegar a un acuerdo entre las partes es el conflicto Palestino-Israelí, y va y se posiciona al lado del genocida. ¡Olé tus huevos! :shit:
1 K 13
pitercio #24 pitercio
Qué se lo diga a Netanyahu, que les informaba y financiaba.
0 K 12
#9 XXguiriXX
Suponiendo que tuviera razón, que no la tiene, ya van 2 años del genocidio en Gaza. Con toda la tecnología y dinero del mundo y ¿todavía Hamas sigue en pie? :palm: Incluso si la “guerra” terminara en 1 mes, vaya fracaso de campaña porque además de tardar 2 años han tenido que destruir todo y cargarse a 60000 inocentes.
0 K 12
aPedirAlMetro #13 aPedirAlMetro
#9 "60000 inocentes"
creo que te falta un cero ahi
0 K 10
angelitoMagno #14 angelitoMagno
#9 El objetivo de Israel es asesinar a todos los gazatís, porque saben que lo que están haciendo radicalizará a los supervivientes y se unirán a Hamás o formarán una nueva guerrilla equivalente. Por lo que para acabar con Hamás para siempre tienen que matarlos a todos. O, como mínimo, expulsarles a todos, que no quede ni uno.

Pero claro, esto Netanyahu no te lo va a decir abiertamente. Pero esa es la idea.
1 K 26
Urasandi #22 Urasandi
#14 Creo que ya lo ha dicho. y si no ha sido él, sus ministros.
0 K 12
YoSoyTuPadre #18 YoSoyTuPadre
Que se vaya de la ONU e ya :troll:
0 K 10
Fartón_Valenciano #21 Fartón_Valenciano *
Mas bien es un castigo para el gobierno de Israel y su política genocida, pero que se puede esperar de un tipo que propuso una especie de limpieza étnica en Gaza...
0 K 10
SuperPollo #10 SuperPollo
Si quiere ayuda de la ONU, que la pida
0 K 9
timeout #17 timeout
En una cosa tiene razón el zanahorio, la ONU tiene poca o nula utilidad, está inutilidad entre otras se debe a que existe una cosa llamada consejo de seguridad donde algunos miembros tienen derecho a veto, y que casualidad que entre esos están Rusia, China y EEUU
0 K 9
Urasandi #23 Urasandi
#17 Pues estaba pensando que está bien que permanezca en USA. Es una manera de recordar al SuperCheeto que su paso es temporal.
0 K 12

menéame