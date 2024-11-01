Trump dice que reconocer a Palestina es "recompensar a Hamás" y cuestiona la utilidad de la ONU

El presidente de EEUU, Donald Trump, denunció este martes, durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, que el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países supone una "recompensa" para Hamás. Asimismo, Trump ha cuestionado la utilidad de las Naciones Unidas en su intervención, tras acusar a la organización de no haberle ayudado en su objetivo de poner fin a las guerras en el mundo.