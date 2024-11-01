edición general
Trump dice que Kiev "está en condiciones" de ganar la guerra contra Rusia y recuperar territorio ocupado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado este martes de postura y ha asegurado que Ucrania "está en condiciones" de ganar la guerra contra Rusia con el apoyo de Europa, además de recuperar el territorio ocupado por Moscú durante el conflicto. "Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable."

lonnegan
Este paisano está como un cencerro

Verdaderofalso
#1 senil Biden Trump

Raziel_2
#8 Ojalá fuese senilidad y no el hijoputismo exacerbado que se gasta el cabrón.

La frase esta de que no se puede achacar a la maldad lo que se puede explicar por ineptitud, no aplica a Trump.

Es un viejo cabrón acostumbrado a salirse con la suya y a que el resto de gente le rinda pleitesia.

#25 Tronchador.
#16 Esa frase es una puta mierda y suele ser al revés. No achaques a la ineptitud lo que es pura maldad.

#17 Abril_2025
#1 Yo creo que no, que en esta ocasión está siendo muy acertado.

Lo que yo creo es que están diciendo que la UE debería comprar armamento para que Ucrania recupere sus fronteras y si no lo hace es porque no están gastando lo suficiente en armamento yanki.

Que sea verdad o mentira es lo de menos, pero está acertando a la hora de hacer una labor comercial.

frg
#1 No, quiere vender armas.

#28 Toponotomalasuerte
#1 es mi puto heroe

pitercio
Este grotesco putero dice que le demos montañas de dinero para la chatarra explosiva con la que quiere destruir la vida en Europa.

#6 sliana
Armas yankis pagadas por europa. Redondo.

Pertinax
"Esto se acaba", decían los putinistas. "Dos semanas", decían algunos tontopollas meneantes años antes.

Está esto como para confiar en el hype de las portadas. Gente informada.

YoSoyTuPadre
Europa, seguid comprándome armas para dárselas a Ucrania que ya casi está

MPR
#9 Ahí está el truco: compradme más armas para detener la guerra.

Con la guerra pasa como con el queso ese con agujeros: cuanto más queso más agujeros, cuanto más agujeros menos queso luego cuanto más queso menos queso. Con la guerra igual: cuanta más guerra menos guerra.... quedará para terminar porque uno de los dos se quedará sin soldados.

:palm:

Machakasaurio
#15 "uno de los dos se quedará sin soldados."
Sabes la población de Ucrania, y la de Rusia?
Estarán encantados los propios ucranianos de morir hasta que se extingan por...que no les cambien unos oligarcas por otros.
:wall: :wall:

JackNorte
Cuando puedes mentir y soltar bulos cada dia , claro que puede ganar la guerra Ucrania y el imperio galactico tambien xD.
Dar veracidad a las palabras de Trump a estas alturas, despues de que hoy haya dicho que Europa se va al infierno cuando financian un genocidio xD
La perpcepcion de la realidad y las mentiras de ciertas personas, hay que recrear una ficcion de superheroes y villanos para creersela como poco.

HartzBaltz
Normalmente siempre ocurre lo contrario de lo que dice Trump.

MPR
Más o menos igual de en condiciones que él de detener la guerra en 24h nada más tomar el cargo.

Un crack este tipo.

:-D

Connect
#0 Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN

No sabe nada el lerele este. Este es un charlatán pero de campeonato. Estamos ante uno de los mayores charlatanes de la historia. Está vendiendo nada menos que millones en armas a Europa con la excusa de que pueden ganar la guerra. Esto ya lo ha hecho Estados UNidos anteriormente pero no era tan descarado. En los '80 sacudió el Irangate. La administración Reagan vendía armas a Irán a escondidas…   » ver todo el comentario

Machakasaurio
#18 no, no habria cohetes.
Si llegamos a eso, seria la destruccion mutua.
Europa convertida en un crater radioactivo por las ensoñaciones humedas de un tarado yanki.
Hay que terminar esta puta guerra ya.
Lo tenemos facilisimo, y nos está hundiendo el coste de mantenerla.
Con USA de "aliado", no necesitas enemigos.
Ya te los pone el, para venderte armas y que os mateis...

Gry
¿Entonces ya no tenemos que fundirnos el 5% del PIB en armas para defendernos de la invasión rusa? :-S

CerdoJusticiero
A ver si lo kirkean pronto los suyos, que este nivel de vergüenza ajena es muy difícil de soportar.

manuelpepito
#3 Te cuidado con lo que deseas, que el que tiene de vicepresidente es igual o más tarado

frg
#19 El títere que está a la cabeza no importa. Detrás están los que recogen los beneficios.

#24 Kuruñes3.0 *
xD xD xD xD
Genial, entonces ya podemos relajarnos y volver a gastar en cosas importantes no?
Quien se va a fiar de este mierda que es como el viento.

EsanZerbait
A ver la pirueta mental de los ucranatos que despotricaban contra trump el traidor prorruso

suppiluliuma
#4 Hará falta cuando Trump decida hacer algo contra su querido amigo Vlad. Cosa que nunca va a ocurrir.

#14 Klamp
#12 se creen estos que adoramos a Trump como ellos adoran a putin xD

#13 Klamp
#4 Trump miente siempre, te vale así?

EsanZerbait
#13 Trump dice que Kiev "está en condiciones" de ganar la guerra contra Rusia y recuperar territorio ocupado
Entonces la vonder & friends también, supongo

#27 Klamp
#21 a esa le hago incluso menos caso, pero supongo que si

#26 Kuruñes3.0
#4 Trump es un traidor proruso, y el que no se decuenta lo que tiene es una falta grave de las de cobrar paguita.


