Trump dice que Kiev "está en condiciones" de ganar la guerra contra Rusia y recuperar territorio ocupado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado este martes de postura y ha asegurado que Ucrania "está en condiciones" de ganar la guerra contra Rusia con el apoyo de Europa, además de recuperar el territorio ocupado por Moscú durante el conflicto. "Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable."