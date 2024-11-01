Trump dice que Kiev "está en condiciones" de ganar la guerra contra Rusia y recuperar territorio ocupado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cambiado este martes de postura y ha asegurado que Ucrania "está en condiciones" de ganar la guerra contra Rusia con el apoyo de Europa, además de recuperar el territorio ocupado por Moscú durante el conflicto. "Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, (recuperar) las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra es una opción viable."
| etiquetas: trump , otan , estados unidos , ucrania , rusia
La frase esta de que no se puede achacar a la maldad lo que se puede explicar por ineptitud, no aplica a Trump.
Es un viejo cabrón acostumbrado a salirse con la suya y a que el resto de gente le rinda pleitesia.
Lo que yo creo es que están diciendo que la UE debería comprar armamento para que Ucrania recupere sus fronteras y si no lo hace es porque no están gastando lo suficiente en armamento yanki.
Que sea verdad o mentira es lo de menos, pero está acertando a la hora de hacer una labor comercial.
Está esto como para confiar en el hype de las portadas. Gente informada.
Con la guerra pasa como con el queso ese con agujeros: cuanto más queso más agujeros, cuanto más agujeros menos queso luego cuanto más queso menos queso. Con la guerra igual: cuanta más guerra menos guerra.... quedará para terminar porque uno de los dos se quedará sin soldados.
Sabes la población de Ucrania, y la de Rusia?
Estarán encantados los propios ucranianos de morir hasta que se extingan por...que no les cambien unos oligarcas por otros.
Dar veracidad a las palabras de Trump a estas alturas, despues de que hoy haya dicho que Europa se va al infierno cuando financian un genocidio
La perpcepcion de la realidad y las mentiras de ciertas personas, hay que recrear una ficcion de superheroes y villanos para creersela como poco.
Un crack este tipo.
No sabe nada el lerele este. Este es un charlatán pero de campeonato. Estamos ante uno de los mayores charlatanes de la historia. Está vendiendo nada menos que millones en armas a Europa con la excusa de que pueden ganar la guerra. Esto ya lo ha hecho Estados UNidos anteriormente pero no era tan descarado. En los '80 sacudió el Irangate. La administración Reagan vendía armas a Irán a escondidas… » ver todo el comentario
Si llegamos a eso, seria la destruccion mutua.
Europa convertida en un crater radioactivo por las ensoñaciones humedas de un tarado yanki.
Hay que terminar esta puta guerra ya.
Lo tenemos facilisimo, y nos está hundiendo el coste de mantenerla.
Con USA de "aliado", no necesitas enemigos.
Ya te los pone el, para venderte armas y que os mateis...
Genial, entonces ya podemos relajarnos y volver a gastar en cosas importantes no?
Quien se va a fiar de este mierda que es como el viento.
Entonces la vonder & friends también, supongo