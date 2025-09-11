Trump dice que hay que darle una paliza a los lunáticos de la izquierda radical tras el asesinato de Kirk [ENG]

El presidente Donald Trump dijo el jueves a los periodistas que “simplemente tenemos que darles una paliza” a los “lunáticos de la izquierda radical”, tras el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk. El presidente, hablando en el jardín sur de la Casa Blanca mientras se dirigía a la ciudad de Nueva York, respondió a un periodista que le preguntó cuál era el mensaje del presidente a los conservadores que se sienten atacados por “grupos radicales”.