Trump dice que hay que darle una paliza a los lunáticos de la izquierda radical tras el asesinato de Kirk [ENG]

El presidente Donald Trump dijo el jueves a los periodistas que “simplemente tenemos que darles una paliza” a los “lunáticos de la izquierda radical”, tras el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk. El presidente, hablando en el jardín sur de la Casa Blanca mientras se dirigía a la ciudad de Nueva York, respondió a un periodista que le preguntó cuál era el mensaje del presidente a los conservadores que se sienten atacados por “grupos radicales”.
De primero de democracia
Espérate que se entere que a Churchill le dieron el de literatura.
Hace años llegué a la conclusión que la sociedad americana era realmente infantil y de hecho es la primera causa de que hayan sido radicalizados tan rápidamente en los últimos 10 años.
- Limpiezas de puestos clave en la administración federal. Sobretodo los "watch dogs" del FBI y Pentágono.
-Fomento del odio hacia extranjeros, sobre todo hispanos y creación de campos de concentración como "alligator Alcatraz"
-Ataque a las Universidades, museos y otros centros culturales.
-Militarización de un grupo en concreto, ICE, dotándolo de más presupuesto que a los marines para garantizarse… » ver todo el comentario
Según el diccionario de Cambridge To beat (the hell) out tiene significado informal como "derrotar" o "ser superior a" dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/beat-the-hell-out-of
La expresión de Trump parece ser retórica e informal. Esto quedaría claro al leer el resto de sus declaraciones :
"El presidente añadió en otra respuesta que instaría a sus seguidores
De la misma forma que el PSOE es de izquierdas en el contexto de España, por muchos que algunos digan lo contrario.
"El presidente añadió en otra respuesta que instaría a sus seguidores a seguir un camino no violento en respuesta al tiroteo. «Él [Kirk] era un defensor de la no violencia», dijo Trump. «Así es como me gustaría que respondiera la gente»"
Y es así como la prensa divide y desinforma. Unos medios citan la expresión coloquial "To beat up" (derrotar, motrarse superior,...) mientras que otros se simplemente se centran en el llamamiento a la paz del presidente.
Espero que se dé prisa, antes de que llegue a la opinión pública que hay posibilidades que el asesino sea un MAGA que lo mató por sus discrepancias con Trump y porque con su altavoz, los estaba dividiendo.
