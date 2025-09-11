edición general
Trump dice que hay que darle una paliza a los lunáticos de la izquierda radical tras el asesinato de Kirk [ENG]

El presidente Donald Trump dijo el jueves a los periodistas que “simplemente tenemos que darles una paliza” a los “lunáticos de la izquierda radical”, tras el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk. El presidente, hablando en el jardín sur de la Casa Blanca mientras se dirigía a la ciudad de Nueva York, respondió a un periodista que le preguntó cuál era el mensaje del presidente a los conservadores que se sienten atacados por “grupos radicales”.

#1 Barriales
Un sinvergüenza incitando a linchar a los que no piensan como el.
De primero de democracia
#18 surco
#1 Sin duda y además hay pruebas de que Kirk aún no ha muerto. Ha desaparecido en el Nexus. :roll:
#21 soberao
#1 Luego cuando la paliza se la lleve uno de ultraderecha que disfrute y de las gracias, porque es lo que ha pedido.
sotillo #25 sotillo
#1 Lo que llevan de décadas haciendo, sacas y cunetas
#27 DenisseJoel
#1 A ver qué dicen ahora los que presumían de empatía con el muerto ayer.
duende #37 duende
#1 Bueno, yo he visto por aquí justificar la muerte de Kirk; es decir, justificar el asesinato de los que no piensan "correctamente", luego veo a Trump menos extremista que algunos que pupulan por meneame.
#39 Barriales
#37 pero no son presidentes de una potencia nuclear. Osea, comparativa chirra.
DarthAcan #40 DarthAcan
#1 Ocurre aquí todos los días, pero como va hacia los que no piensan como tú lo dejas pasar y no dices ni mu. Y luego los generadores de odio son otros...
#44 Barriales
#40 ni uno presidente de una potencia nuclear.
DarthAcan #46 DarthAcan *
#44 entonces... si uno no es presidente de una potencia nuclear, ¿está bien incitar a linchamientos?
#47 Barriales
#46 vete a la mierda. Ya sabes lo que quiero decir.
OCLuis #6 OCLuis
Para la derecha radical la izquierda radical son todos los demás.
Ka1900 #2 Ka1900
El mismo que va mendigando el nobel por la paz. La enfermedad mental de este sujeto es indiscutible.
themarquesito #10 themarquesito
#2 La única razón por la que quiere el Nobel de la Paz es la envidia: quiere ese premio porque lo tiene Obama
Ka1900 #17 Ka1900
#10 Claramente. Pero en su mente suena bien extorsionar a otros países para que lo nominen, mientras en su país está atacando a ciudades demócratas, trafica con seres humanos, bombardea objetivos sin aprobación del congreso y se alinea con algunos de los mayores villanos de la actualidad.
HeilHynkel #20 HeilHynkel
#10

Espérate que se entere que a Churchill le dieron el de literatura. xD xD
unlugar #35 unlugar
#20 Iba a sugerir que intentase sacarse el de literatura. Pero no hay uno en la categoría de escribir como un niño de siete años.
kevers #38 kevers *
#2 un sujeto? A mí me parece que a la mitad de ese país se le ha ido totalmente la pinza
Ka1900 #41 Ka1900
#38 Están en ello. Sobre todo ahora que la gran mayoría las va a pasar canutas.
Hace años llegué a la conclusión que la sociedad americana era realmente infantil y de hecho es la primera causa de que hayan sido radicalizados tan rápidamente en los últimos 10 años.
angelitoMagno #14 angelitoMagno
Supongo que ahora todos los que decían que no nos podíamos alegrar del asesinato de Kirk porque la violencia política siempre está mal, correrán a criticar estas declaraciones.
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
Al loro chavales, que si lo de Israel les vale, todo vale. Esto parece el germen de la excusa para el comienzo de una dictadura.
Ka1900 #30 Ka1900
#11 La dictadura en EE.UU ya ha comenzado. El 20 de Enero para ser exactos.

- Limpiezas de puestos clave en la administración federal. Sobretodo los "watch dogs" del FBI y Pentágono.
-Fomento del odio hacia extranjeros, sobre todo hispanos y creación de campos de concentración como "alligator Alcatraz"
-Ataque a las Universidades, museos y otros centros culturales.
-Militarización de un grupo en concreto, ICE, dotándolo de más presupuesto que a los marines para garantizarse…   » ver todo el comentario
shake-it #24 shake-it
Hay dos tipos de terrorismo: el que se hace para combatir al sistema y el que ejerce el sistema sobre los ciudadanos. El primero genera la lógica alarma social (tal es su función). Sin embargo el segundo, por lo que sea, sólo causa repulsa en aquellos que tienen una cierta sensibilidad social, empatía y respeto por los DDHH... y este porcentaje de población con humanidad e intelectualmente solvente cada vez es menor.
sotillo #26 sotillo
Y lo dices teniendo cunetas llenas de gente de asesino la derecha solo con la acusación de que fueran de izquierda ¿Tú, lo de pensar no sabes lo que es?
#42 eldude *
SENSACIONLISTA. La traducción, o la interpretación de esa expresión, es muy sesgada.
Según el diccionario de Cambridge To beat (the hell) out tiene significado informal como "derrotar" o "ser superior a" dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/beat-the-hell-out-of

La expresión de Trump parece ser retórica e informal. Esto quedaría claro al leer el resto de sus declaraciones :
"El presidente añadió en otra respuesta que instaría a sus seguidores

…   » ver todo el comentario
Kagate_Kid #45 Kagate_Kid
#42 Es el Trump de de schroediger! Llama a la violencia y a la no-violencia a la vez xD xD
#13 omega7767
¿ya ha denunciado Vox a Trump por incitación al odio?
Macadam #4 Macadam
Cuidado, Trump, que a la distancia a la que le dieron a Charlie, se puede poner otro siendo tú el objetivo.

Como amigo te lo digo xD
alpoza #7 alpoza
#4 A el sólo le rozarán la oreja :troll:
Macadam #12 Macadam
#7 Qué finura :-D :hug:
angelitoMagno #28 angelitoMagno *
#22 En el contexto USA el partido demócrata es de izquierdas y así es visto por la sociedad americana.

De la misma forma que el PSOE es de izquierdas en el contexto de España, por muchos que algunos digan lo contrario.
alcama #33 alcama
#28 No tienes ni pajolera idea. Tu mente polarizada y bi-neuronal te hace ver las mismas divisiones politicas que hay en España.
Ignorancia en estado puro
angelitoMagno #34 angelitoMagno
#33 Insultos y huida adelante, tu respuesta habitual.
alcama #36 alcama
#34 Huida nada. Como comprenderás no voy a debatir con un ignorante. ¿A ver , de qué quieres que hable si para ti todo el espectro politico es rojo-azul?
#43 eldude *
Votada sensacionista. En las mismas declaraciones y en ese mismo artículo:

"El presidente añadió en otra respuesta que instaría a sus seguidores a seguir un camino no violento en respuesta al tiroteo. «Él [Kirk] era un defensor de la no violencia», dijo Trump. «Así es como me gustaría que respondiera la gente»"
www.politico.com/news/2025/09/11/trump-says-we-have-to-beat-the-hell-o

Y es así como la prensa divide y desinforma. Unos medios citan la expresión coloquial "To beat up" (derrotar, motrarse superior,...) mientras que otros se simplemente se centran en el llamamiento a la paz del presidente.
#8 Strandedandbored
Me suena al “a por ellos, oeeee” pero como mínimo eso no fue fomentado por el presidente, solo por las bases.
XtrMnIO #29 XtrMnIO
Está espoleando a sus lunáticos de derecha radical.
cocolisto #49 cocolisto
Cuanto trabajo improbo para acabar con el imperialismo norteamericano cuando llega Trump y se encarga de liar una guerra civil en su propio país.Estupefacto... {0x1f633}
mariKarmo #3 mariKarmo
Otro que está comprando papeletas cada día.
mariKarmo #48 mariKarmo
Va a acabar como Bolsonaro. ENCARCELADO.
MoñecoTeDrapo #23 MoñecoTeDrapo
Como te vuelva a ver pintar
un corazón de tiza en la pared...
mente_en_desarrollo #32 mente_en_desarrollo
Pasito a pasito hacia una guerra civil yanki.

Espero que se dé prisa, antes de que llegue a la opinión pública que hay posibilidades que el asesino sea un MAGA que lo mató por sus discrepancias con Trump y porque con su altavoz, los estaba dividiendo.
#31 Bravok1
Lo que se tendría que hacer es reabrir la investigación sobre la muerte de su Esposa....que cayó casualmente por las escaleras...
Amperobonus #9 Amperobonus
#5

¿Y tu que usas los muertos para hacer populismo?

Qué asco
angelitoMagno #15 angelitoMagno
#5 No hace falta imaginar mucho, ya ocurrió en junio:

Un hombre mata a tiros a una congresista demócrata y a su marido y hiere a otro senador
elpais.com/internacional/2025-06-14/dos-congresistas-estatales-democra
alcama #22 alcama
#15 El Partido Demócrata no es izquierdas. Sois ignorantes hasta para eso
#19 Albarkas
#5 Ni para troll vales. Se te adelantó ayer el PP.
Otra vez será.
