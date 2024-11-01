edición general
Trump dice que ha “cancelado” la “segunda ola de ataques prevista” sobre Venezuela por su “cooperación” con EEUU

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como señal de 'búsqueda de la paz'. Se trata de un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando estrechamente, especialmente en lo que se refiere a la reconstrucción, de una forma mucho más amplia, mejor y más moderna, de sus infraestructuras de petróleo y gas”, ha dicho

carakola
Como para fiarse...
por otro lado, como nos quieren vender que Venezuela no quería vender a EEUU cuando fueron los EEUU los que dejaron de comprarlo.
Aokromes
#2 en realidad, el senado le ha prohibido atacar venezuela.
omega7767
¿veis como Trump merece un Nobel de la Paz?

Ha conseguido una colaboración estrecha entre EEUU y Venezuela tras décadas de fracasos :troll:
Lenari
#1 Pues francamente, en este caso ha sido brillante. Una incursión rápida, Maduro al talego y es posible que Venezuela transicione a una democracia sin ninguna guerra.

Si, lo ha hecho por el petróleo, pero el caso es que está saliendo muy bien.
HeilHynkel
El mundo de piruleta libertarra es de un cinismo increible.
