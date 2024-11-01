Trump dice que ha “cancelado” la “segunda ola de ataques prevista” sobre Venezuela por su “cooperación” con EEUU

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como señal de 'búsqueda de la paz'. Se trata de un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están colaborando estrechamente, especialmente en lo que se refiere a la reconstrucción, de una forma mucho más amplia, mejor y más moderna, de sus infraestructuras de petróleo y gas”, ha dicho
| etiquetas: trump , cancelado segundo ataque venezuela , cooperacion
por otro lado, como nos quieren vender que Venezuela no quería vender a EEUU cuando fueron los EEUU los que dejaron de comprarlo.
Ha conseguido una colaboración estrecha entre EEUU y Venezuela tras décadas de fracasos
Si, lo ha hecho por el petróleo, pero el caso es que está saliendo muy bien.