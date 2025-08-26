edición general
5 meneos
6 clics
Trump dice que su Gobierno pedirá la pena de muerte en todos los casos de homicidio en la ciudad de Washington

Trump dice que su Gobierno pedirá la pena de muerte en todos los casos de homicidio en la ciudad de Washington

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo que su administración buscará la pena de muerte en todos los casos de homicidio en Washington, la capital de EE.UU., una medida que podría enfrentar obstáculos significativos con los jurados de la ciudad. “Cualquiera que asesine algo en la capital, pena capital. Capital, pena capital. Si alguien mata a alguien en la capital, Washington, buscaremos la pena de muerte”, dijo el presidente durante una reunión con miembros del Gabinete el martes. El presidente no detalló de inmediato ninguna especificida

| etiquetas: trump , pena de muerte , washington dc , homicidios
4 1 0 K 71 actualidad
9 comentarios
4 1 0 K 71 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
A ver si lo hace por cada tiroteo que hay en el Bible Belt.
4 K 70
oso_poliamoroso #2 oso_poliamoroso *
#1 a esos los lapidará.
0 K 7
valandildeandunie #6 valandildeandunie
Entonces con los 6 muertos por su culpa en 2021 en el Capitolio por su culpa que hacemos?
3 K 63
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#6 sin contar las amenazas al vicepresidente que se tuvo que guardar en el búnker porque su vida corría peligro y según Meadows, Trump aprobó los cánticos
www.meneame.net/story/mark-meadows-trump-hablo-aprobacion-sobre-coros-
2 K 43
reithor #4 reithor
Joder con el casito que hacen a los desvaríos del viejo chocho
0 K 12
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
#4

Es que además de loco, es el jefe del ejecutivo. {0x1f52a} {0x1f52b}
1 K 32
reithor #8 reithor *
#5 ya se probó en Portugal con Salazar (o el anterior), cuando chocheaba, montarle un good bye Lenin. Y salió bien.
1 K 24
#3 The_real_deal
Capital, pena capital

El rap de trump
0 K 9
#9 Beltza01
Es un aviso a los policías blancos. Su objetivo es proteger a la amplia población afrodescentiende de la ciudad.
0 K 7

menéame