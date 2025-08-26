Trump dice que su Gobierno pedirá la pena de muerte en todos los casos de homicidio en la ciudad de Washington

El presidente de EE.UU. Donald Trump dijo que su administración buscará la pena de muerte en todos los casos de homicidio en Washington, la capital de EE.UU., una medida que podría enfrentar obstáculos significativos con los jurados de la ciudad. “Cualquiera que asesine algo en la capital, pena capital. Capital, pena capital. Si alguien mata a alguien en la capital, Washington, buscaremos la pena de muerte”, dijo el presidente durante una reunión con miembros del Gabinete el martes. El presidente no detalló de inmediato ninguna especificida