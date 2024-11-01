Trump dice que desplegó submarinos frente a Rusia por amenazas

El presidente hizo esta revelación en la reunión de generales en Quantico (Virginia), y añadió que EE.UU. está "25 años por delante de Rusia y China" en esa tecnología de proyección de fuerza y armas nucleares. "Recientemente nos sentimos un poco amenazados por Rusia, así que moví un submarino o dos hacia su costa, solo por precaución". Precisó que "Nosotros tenemos aparatos geniales que no permiten la detección, no permiten que nos detecte nadie, ni desde arriba ni desde abajo desde abajo del agua. Estamos mucho más adelantados que todos".