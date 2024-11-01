edición general
Trump destapa las cartas. Y son terribles

Trump se atreve a acusar a los países europeos de no respetar la libertad de expresión. Un documento llamado Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América y difundido por el gobierno de ese animal desatado que responde al nombre de Donald Trump, es un insulto a la inteligencia, una aberración política, la expresión más clara de que si le dejamos pista abierta, este energúmeno nos retrotrae a un orden social que pensábamos ya olvidado en la historia.

Según Trump, el “declive económico” de Europa “se ve eclipsado por la perspectiva real y más cruda de la desaparición de la civilización. Entre los problemas más graves a los que se enfrenta Europa se encuentran las actividades de la Unión Europea y otros organismos transnacionales que socavan la libertad política y la soberanía, las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos, la censura de la libertad de expresión y la represión de la oposición política, el descenso vertiginoso de la natalidad y la pérdida de la identidad nacional y la confianza en sí misma”.
