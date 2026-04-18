edición general
7 meneos
6 clics

Trump describió el acuerdo nuclear que Barack Obama firmó con Irán en 2015 como el peor de la historia. Ahora Trump está proponiendo un acuerdo más débil [ENG]

Donald Trump describió el acuerdo nuclear que Barack Obama firmó con Irán en 2015 como “horrible”, “unilateral” y “el peor de la historia”. Pero el presidente de EE. UU. está considerando un acuerdo más débil mientras busca una salida a la guerra con Irán, según el exministro británico de Exteriores que ayudó a cerrar el pacto de Obama. “A menos que [Trump] logre darle la vuelta de forma drástica en las próximas semanas… ha debilitado enormemente la credibilidad de Estados Unidos”, dijo Lord Hammond, ministro de Exteriores conservador.

| etiquetas: lord , hammond , acuerdo , iran , nuclear , obama , trump
5 2 0 K 93 actualidad
1 comentarios
5 2 0 K 93 actualidad
Io76 #1 Io76
Van a seguir incumpliendo todo lo que firman, el orden occidental basado en reglas se ha demostrado ser una engañifa que ya ni los muy otanazis se creen.
0 K 8

menéame