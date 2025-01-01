Trump deja ver un gran moretón en su mano durante reunión en la Oficina Oval en medio de especulaciones sobre su salud

La Casa Blanca dice que el hematoma recurrente en la mano del presidente es el resultado de apretar manos con frecuencia y de un tratamiento con aspirina. El pasado fin de semana, Trump fue visto con un parche de maquillaje sobre la mano, aparentemente cubriendo un hematoma recurrente.
| etiquetas: trump , mano , morado , apretar , apretón , aspirina
Yo tampoco soy experto, pero me toca ya lidiar con padres y familiares mayores y es lo que voy viendo.
No me preocuparía demasiado. Hay mierdor naranja para rato.