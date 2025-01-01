edición general
2 meneos
100 clics
Trump deja ver un gran moretón en su mano durante reunión en la Oficina Oval en medio de especulaciones sobre su salud

Trump deja ver un gran moretón en su mano durante reunión en la Oficina Oval en medio de especulaciones sobre su salud

La Casa Blanca dice que el hematoma recurrente en la mano del presidente es el resultado de apretar manos con frecuencia y de un tratamiento con aspirina. El pasado fin de semana, Trump fue visto con un parche de maquillaje sobre la mano, aparentemente cubriendo un hematoma recurrente.

| etiquetas: trump , mano , morado , apretar , apretón , aspirina
2 0 0 K 40 actualidad
11 comentarios
2 0 0 K 40 actualidad
eltoloco #3 eltoloco
No soy experto ni mucho menos, pero me salió uno parecido cuando me pusieron una vía en la mano.
3 K 56
Connect #4 Connect *
#3 A ciertas edades cuando se ponen vías salen moretones que tardan en desaparecer. Y Trump ya está en esa edad en que una vía le provoca un gran moratón y tarda en desaparecer. Creo que tiene que ver con la densidad de la sangre, que es más alta a más edad.

Yo tampoco soy experto, pero me toca ya lidiar con padres y familiares mayores y es lo que voy viendo.
0 K 12
#6 Tensk
#3 #4 Yo no soy especialista pero a una tal Elizabeth le salió uno parecido apenas días antes de morir.
0 K 12
eltoloco #7 eltoloco
#4 a mi me ha pasado con 30 pocos, y no tengo ningún problema de salud grave, simplemente la vía se movió y la sangre que se escapó me causó un hematoma que tardó casi una semana en desaparecer.
0 K 10
PasaPollo #8 PasaPollo
#3 Yo creo que intentó destruir un Horrocrux.
1 K 14
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
En Trump es la mala leche que tiene que se le condenso en la mano.
0 K 20
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones *
Es una marca de la vía que le ponen por las noches para chutarle sangre de bebé.

No me preocuparía demasiado. Hay mierdor naranja para rato.
0 K 12
Don_Pixote #1 Don_Pixote
las pajas a mano cambiada
1 K 11
#2 diablos_maiq
Macron se la tenía guardada :troll:
0 K 10
Javi_Pina #11 Javi_Pina
Tratamiento con aspirina? Pensaba que su medicación era a base de chupitos de lejía.
0 K 9

menéame