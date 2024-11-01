Trump culpa a los demócratas mientras su administración recorta 4.100 empleos federales [ENG]

Los recortes de empleo, si superan las impugnaciones legales de los sindicatos que representan a los trabajadores, cumplirían la promesa de Trump de castigar a los demócratas. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el viernes, Trump dijo que los nuevos recortes de empleos federales estarían “orientados hacia los demócratas”. “Serán muchos los afectados, y todo por culpa de los demócratas”, afirmó.