Trump culpa a los demócratas mientras su administración recorta 4.100 empleos federales [ENG]

Los recortes de empleo, si superan las impugnaciones legales de los sindicatos que representan a los trabajadores, cumplirían la promesa de Trump de castigar a los demócratas. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca el viernes, Trump dijo que los nuevos recortes de empleos federales estarían “orientados hacia los demócratas”. “Serán muchos los afectados, y todo por culpa de los demócratas”, afirmó.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Cumpliendo el proyecto2025
themarquesito #2 themarquesito
#1 Ese proyecto del que decían no saber nada, pero que todos estábamos diciendo que era el programa real
smilo #4 smilo
El truco de la derecha, echar siempre la culpa a los demás, porque ellos son santos. Encima tienen una maquinaria mediática increíble que expande sus mentiras de manera increíble.
Findeton #3 Findeton
4k empleos federales de entre más de 2 millones de empleos federales, es el 0.2%.
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 más los despedidos por Musk y DOGE
