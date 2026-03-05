edición general
Trump: «Cuando la gente loca tiene armas nucleares, pasan cosas malas» [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que cuando las armas nucleares están en manos de “gente loca”, “pasan cosas malas”, al defender la actual operación militar estadounidense contra Irán que condujo a la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí. Durante un acto relacionado con la energía en la Casa Blanca, Trump también dijo que todo el que quiere ser líder en Irán “acaba muerto”, en lo que parece ser una advertencia dirigida al próximo liderazgo iraní.

#1 capa5 *
"Y yo estoy muy loco" le faltó decir. :palm:
nemeame #2 nemeame
El chiste se cuenta solo...
cocolisto #4 cocolisto
No lo va a saber el trompas lo de la gente loca, cuando su país es el único que ha hecho carnicerías con las bomba atómicas en Hiroshima y Nagasaki.
GuerraEsPaz #3 GuerraEsPaz
¿entonces reconoce que es un loco con armas nucleares y que amenaza con hacer cosas malas?
