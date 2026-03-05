Trump: «Cuando la gente loca tiene armas nucleares, pasan cosas malas» [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que cuando las armas nucleares están en manos de “gente loca”, “pasan cosas malas”, al defender la actual operación militar estadounidense contra Irán que condujo a la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí. Durante un acto relacionado con la energía en la Casa Blanca, Trump también dijo que todo el que quiere ser líder en Irán “acaba muerto”, en lo que parece ser una advertencia dirigida al próximo liderazgo iraní.