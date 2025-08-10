Trump contra todo el mundo. Rafael Poch de Feliu

Trump ha impuesto tarifas del 50% a los productos indios y brasileños desde el 30 de julio. En la última cumbre de los Brics celebrada en Río de Janeiro los días 6 y 7 de julio, fueron esos dos países los que mayor énfasis hicieron en la inconveniencia de un enfrentamiento con Estados Unidos. Ahora resulta que son precisamente esos países lo que van a sufrir el peor maltrato de Trump. Es decir, el presidente incentiva la emancipación de los BRICS..
| etiquetas: trump , europa , india , brasil , tarifas , 50% , estrategia , rafael poch
Buen razonamiento. Y es que, en el fondo, si vas a sustituir a USA y Reino Unido por Brasil e India... para que hagan exactamente la misma mierda económica, para eso prefiero a USA y Reino Unido, que el Inglés ya me lo he aprendido.
Si pueden adaptarse a lo que China y Rusia han venido montando en los últimos años, sí que podría independizarse.