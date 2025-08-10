edición general
Trump contra todo el mundo. Rafael Poch de Feliu

Trump ha impuesto tarifas del 50% a los productos indios y brasileños desde el 30 de julio. En la última cumbre de los Brics celebrada en Río de Janeiro los días 6 y 7 de julio, fueron esos dos países los que mayor énfasis hicieron en la inconveniencia de un enfrentamiento con Estados Unidos. Ahora resulta que son precisamente esos países lo que van a sufrir el peor maltrato de Trump. Es decir, el presidente incentiva la emancipación de los BRICS..

Supercinexin #1 Supercinexin *
A diferencia de los de China y en parte Rusia, los modelos económicos de India, Brasil y otros miembros de los Brics son puramente neoliberales. A falta de una “declaración de independencia” en su gobernanza económica, los Brics difícilmente pueden establecerse como alternativa de funcionamiento global.

Buen razonamiento. Y es que, en el fondo, si vas a sustituir a USA y Reino Unido por Brasil e India... para que hagan exactamente la misma mierda económica, para eso prefiero a USA y Reino Unido, que el Inglés ya me lo he aprendido.
rogerius #2 rogerius *
#1 Tranquilo, todo se andará. Trump parece empeñado en que los Brics sean una sólida realidad. xD
#6 manuelnw
#1 Lo entiendo al contrario: Son esos países los que no pueden cortar su dependencia de USA y Reino Unido porque sus modelos económicos dependen de ello.

Si pueden adaptarse a lo que China y Rusia han venido montando en los últimos años, sí que podría independizarse.
Penetrator #7 Penetrator
#1 Bueno, los indios también hablan en inglés, y el portugués no es tan complicado.
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues *
Oye, no soy mucho de números, pero 1 vs todo el mundo me sale a que igual ya es hora de unirnos todos, y acabar con el matón global que lleva más de un siglo impartiendo el terror. Menudas locuras se me ocurren...
cocolisto #5 cocolisto
La clave está en la política interna de "Estados Unidos, explica Einar Tangen, experto coreano-noruego del Instituto Teihe de Pekín. Sencillamente a Trump se le está desmoronando encima la barraca. Su política y coalición MEGA se resquebraja a marchas forzadas, así que de momento el tipo continua ganándose diariamente los titulares de los medios de comunicación (“Trump esto”, “Trump, lo otro…”), pero su gente le da la espalda cada vez más. Los neocons dominan su agenda de política exterior…   » ver todo el comentario
XavierGEltroll #4 XavierGEltroll
Si sigo lo que pienso, me viene a ver la fiscalía.
