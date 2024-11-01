Trump confunde Armenia con Albania por tercera vez en una rueda de prensa en el Reino Unido [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió erróneamente a Armenia como Albania el 18 de septiembre, mientras afirmaba haber resuelto un conflicto con Azerbaiyán que nunca involucró a la nación balcánica. El error, al menos el tercero de este tipo, ocurrió durante una rueda de prensa en Inglaterra, cuando Trump presumía de su historial como pacificador. En realidad, fue Armenia la que firmó formalmente un acuerdo de paz con Azerbaiyán en la Casa Blanca el mes pasado.