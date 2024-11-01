edición general
Trump confunde Armenia con Albania por tercera vez en una rueda de prensa en el Reino Unido [ENG]

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió erróneamente a Armenia como Albania el 18 de septiembre, mientras afirmaba haber resuelto un conflicto con Azerbaiyán que nunca involucró a la nación balcánica. El error, al menos el tercero de este tipo, ocurrió durante una rueda de prensa en Inglaterra, cuando Trump presumía de su historial como pacificador. En realidad, fue Armenia la que firmó formalmente un acuerdo de paz con Azerbaiyán en la Casa Blanca el mes pasado.

SMaSeR #2 SMaSeR
Jajaja y el senil era el otro!!!
Viva Honduras coño!
2 K 42
#1 Grahml
«The US president also struggled with the pronunciation of Azerbaijan, giving a lengthy pause before coming out with “Aber … baijan”. »
0 K 20
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Senil Biden Trump
0 K 20
Cuñado #4 Cuñado
Ottoman Empire intensifies
0 K 11
johel #5 johel *
Gerontocracia dura intensifies.
0 K 11
#6 xuanra2002
Bueno, pero resolvió el conflicto preventivamente.
Es como la invasión de canguros en Austria, gracias a el solo quedan canguros encerrados en jaulas y no campando libremente y atacando a la población y amenazando otros países .
Y no hablemos de los emus, que ha detenido su invasión en África evitando su propagación al resto del mundo.
0 K 7

