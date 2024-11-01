El presidente de EE. UU., Donald Trump, mencionó mal el nombre de un azerbaiyano y citó el de un país que no estaba involucrado en el conflicto mientras se jactaba ayer del fin de las hostilidades entre «Azerbaiyán» y Albania. A principios de este mes, Trump negoció un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia, cuyos líderes recibió en la Casa Blanca para una cumbre. Ambos países llevaban mucho tiempo enfrentados por la disputada región de Nagorno Karabaj, de Azerbaiyán, que se había separado del país con apoyo armenio.
Este enfermo realmente cree que ha parado una guerra inexistente entre Azerbaiyán y Albamko8:
youtube.com/shorts/geVniWCNmCA
Los pelotaris que le rodean, de sectarios e inútiles que son no dan una dándole la información, porque ni siquiera hay tratados de paz ni hostias en vinagre que realmente evidencie las milongas que cuenta.
El la suelta y a tomar por culo.
Y nos quejábamos de Biden, qué mal anda el tío.
También paró la guerra entre eurasia y oceania.