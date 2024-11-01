Trump confunde Albania con Armenia: “He acabado con la guerra entre ‘Azerbaiyán’ y Albania” [ENG]  

El presidente de EE. UU., Donald Trump, mencionó mal el nombre de un azerbaiyano y citó el de un país que no estaba involucrado en el conflicto mientras se jactaba ayer del fin de las hostilidades entre «Azerbaiyán» y Albania. A principios de este mes, Trump negoció un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia, cuyos líderes recibió en la Casa Blanca para una cumbre. Ambos países llevaban mucho tiempo enfrentados por la disputada región de Nagorno Karabaj, de Azerbaiyán, que se había separado del país con apoyo armenio.