edición general
4 meneos
6 clics

Trump confunde Albania con Armenia: “He acabado con la guerra entre ‘Azerbaiyán’ y Albania” [ENG]  

El presidente de EE. UU., Donald Trump, mencionó mal el nombre de un azerbaiyano y citó el de un país que no estaba involucrado en el conflicto mientras se jactaba ayer del fin de las hostilidades entre «Azerbaiyán» y Albania. A principios de este mes, Trump negoció un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia, cuyos líderes recibió en la Casa Blanca para una cumbre. Ambos países llevaban mucho tiempo enfrentados por la disputada región de Nagorno Karabaj, de Azerbaiyán, que se había separado del país con apoyo armenio.

| etiquetas: azerbaiyán , albania , armenia , trump
3 1 1 K 41 actualidad
4 comentarios
3 1 1 K 41 actualidad
#1 Grahml
Y no es la primera vez.

Este enfermo realmente cree que ha parado una guerra inexistente entre Azerbaiyán y Albamko8:


youtube.com/shorts/geVniWCNmCA


Los pelotaris que le rodean, de sectarios e inútiles que son no dan una dándole la información, porque ni siquiera hay tratados de paz ni hostias en vinagre que realmente evidencie las milongas que cuenta.

El la suelta y a tomar por culo.


Y nos quejábamos de Biden, qué mal anda el tío.
0 K 20
#2 R2dC
#1 Armenia no se rindió una vez que vio que a la comunidad internacional le sudaba los cojones su futuro? Lo último que leí recientemente es que ahora son colegas de los azeríes y los turcos, y que han dejado pasar esa tubería de gas desde el mar caspio hacia tarquia.

También paró la guerra entre eurasia y oceania.
0 K 10
#3 Albarkas
Los albaneses y los azeríes no tenían ni puta idea de que estaban en guerra. Pero gracias al chiflao este han conseguido la paz.
1 K 18
comadrejo #4 comadrejo *
Un día de estos el agente naranja se hace una deposición encima en riguroso directo y le otorgarán el premio nobel de medicina por "Gloriosa evaciación intestinal" :troll: :troll:
0 K 12

menéame