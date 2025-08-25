Trump confía en la diplomacia personal con Putin. El resultado es un lío estratégico

Ahora, nueve días después de que se celebrara esa reunión en una base aérea estadounidense de Anchorage, todo parece indicar que cualquier avance real se ha detenido. Trump había insinuado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunirían de uno a uno y después junto con Trump; ninguna de las dos reuniones ha sido programada.