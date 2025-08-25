edición general
8 meneos
22 clics

Trump confía en la diplomacia personal con Putin. El resultado es un lío estratégico

Ahora, nueve días después de que se celebrara esa reunión en una base aérea estadounidense de Anchorage, todo parece indicar que cualquier avance real se ha detenido. Trump había insinuado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunirían de uno a uno y después junto con Trump; ninguna de las dos reuniones ha sido programada.

| etiquetas: trump , diplomacia , putin , lío , estratégico
7 1 0 K 110 actualidad
3 comentarios
7 1 0 K 110 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Recomiendo ver la opinión de la política de Trump de Zorrilla y del otro pavo.

www.meneame.net/story/sertorio-brujula-mundo-jose-antonio-zorrilla

Spoiler: según. estos dos, Rajoy era un estratega a larguísimo plazo en comparación con Trump.
0 K 20
Raul_Lomi #1 Raul_Lomi
Two weeks dijo Trumpeto
0 K 10
Nómada_sedentario #3 Nómada_sedentario
Putin se cachondea de Trump como quiere
0 K 10

menéame