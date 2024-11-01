Trump busca una guerra civil en EE.UU, la excusa es Charlie Kirk  

Trump está utilizando el trágico asesinato de Charlie Kirk como la excusa perfecta para militarizar Estados Unidos y dividir al país. Mientras miente descaradamente sobre quién fue el verdadero asesino, ha rebautizado el Departamento de Defensa como "Departamento de Guerra" y está enviando tropas federales contra ciudades demócratas.
| etiquetas: trump , guerra civil , charlie kirk , extrema derecha , fascismo , usa
Esto es válido para cualquier país.
Cualquier persona normal lo consideraría obsceno.
Pero hay tantos anormales...
Un país capaz de aceptar y mantener a un tarado estúpido, saltándose todas las reglas democráticas habidas y por haber, con pretensiones de todólogo por sus cojones, como Trump en su gobierno, está obviamente abocado al fracaso.
Por otro lado, una parte de la derecha estadounidense está diciendo que quizás lo que ha pasado tiene que ver con algunas de las ideas que Kirk estaba expresando últimamente, como las críticas a cierto país.
Pero si la gente se deja, no sería guerra civil.