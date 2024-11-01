edición general
Trump busca una guerra civil en EE.UU, la excusa es Charlie Kirk

Trump está utilizando el trágico asesinato de Charlie Kirk como la excusa perfecta para militarizar Estados Unidos y dividir al país. Mientras miente descaradamente sobre quién fue el verdadero asesino, ha rebautizado el Departamento de Defensa como "Departamento de Guerra" y está enviando tropas federales contra ciudades demócratas.

Mark_
No busca una guerra civil sino un ambiente de guerra civil en una sociedad extremadamente polarizada. De esa forma la gente está más entretenida en odiar a su vecino que en ver cómo las élites, con él a la cabeza, les siguen expoliando.

Esto es válido para cualquier país.

Nómada_sedentario
#8 sólo hay que pensar en el pateimonio que tenia C. Kirk en el momento de su muerte, o como ha aumentado el del propio Trump.
Cualquier persona normal lo consideraría obsceno.
Pero hay tantos anormales...

javibaz
Busca una guerra donde sea.

#9 concentrado
#1 Y por eso quiere el premio Nobel de la paz :troll:

Skiner
#1 Busca vender armas donde sea que no es lo mismo :troll:

SVSRTZ
El problema es que cuando pasan estas cosas otros países cogen el ejemplo y tratan de imitarlo. En España no falta extrema derecha buscando también el momento.

Asimismov
El terrorismo de muy de derechas y mucho de derechas en los llusei empezó en 1995 con el atentado de Oklahoma City y desde entonces se ha hecho oídos sordos al terrorismo de derechas en los lluesei.

#13 CrudaVerdad
Ni de coña. Trump está preparando una demostración de fuerza para amedrentar a China, Europa y el que sea con un despliegue y ataque devastador a Venezuela. Algo similar a lo que hizo USA con las bombas atómicas en Japón, que no era para vencer a Japón, sino para mostrarle a la URSS que USA tenía una nueva super-arma de gran poder de destrucción y no le temblaba la mano de usarla contra población civil.

Asimismov
#13 pues podrán destruir Venezuela, pero no la ocuparán jamás.

#5 Grahml
Pues a ver si se matan entre ellos y nos dejan en paz.

Un país capaz de aceptar y mantener a un tarado estúpido, saltándose todas las reglas democráticas habidas y por haber, con pretensiones de todólogo por sus cojones, como Trump en su gobierno, está obviamente abocado al fracaso.

#4 gutt
un buen envío sensacionalista para portada

Jointhouse_Blues
Nah, eso no le beneficia a nadie. Lo que busca es imponer la ley marcial y quedarse una buena temporada en la casa blanca.

#6 Marisadoro
Son sus costumbres.

#3 DenisseJoel
Lo del departamento de la guerra es anterior al asesinato de Kirk.
Por otro lado, una parte de la derecha estadounidense está diciendo que quizás lo que ha pasado tiene que ver con algunas de las ideas que Kirk estaba expresando últimamente, como las críticas a cierto país.

SVSRTZ
#3 La guerra civil llevan tiempo buscándola, la muerte de Kirk es la nueva excusa para conseguirla.

#10 DenisseJoel
#7 Una guerra civil no suele ser un objetivo en sí mismo. En todo caso querrían implantar un régimen fascista más explícito.
Pero si la gente se deja, no sería guerra civil.

SVSRTZ
#10 Tu lo has dicho, "si la gente se deja", y eso no va a pasar lógicamente.

#20 DenisseJoel
#12 ¿Por qué no va a pasar? En muchos países se ha hecho. Obviamente neutralizarían a una parte de los que podrían rebelarse. Y los demás callarían por miedo.

toshiro
Una buena guerra civil en estados unidos reactivaría la economía y ayudaría a ampliar los fondos de los grandes inversores que al final es lo que interesa a una buena economía, por no hablar de la depuración tan necesaria del sistema sanitario. También hay que añadir que al ser los colectivos afroamericanos e hispanos los que suelen ser las fuerzas de choque tradicionales de los conflictos de EEUU, también se beneficiarían de una suavización del conflicto racial.

#17 pirat
Total pa lo que le queda, que más le da, si se puede llevar a todo el mundo por delante...

Gadfly
Y esto lo dice un youtuber, no? Ajam, vale.

apetor
Eso de que miente con quien ha sido... los que no tienen verguenza es los que obvian lo que ya sabemos del tema. Algunos medios sectarios ya han dejado de hacer el ridiculo que hacian vendiendo la moto de que el asesino era de ultra derecha, pero otros siguen. Actualizaos.


