Trump se burla de entrenamiento de la milicia venezolana: "Una amenaza muy grave"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica internacional al burlarse de los ejercicios militares realizados por el gobierno de Nicolás Maduro en la isla La Orchila. “Top Secret: Capturamos a la Milicia Venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy grave!”, escribió en su red social Truth Social, acompañando el mensaje con un video en el que se observa a integrantes de la Milicia Bolivariana marchando y practicando maniobras de combate.

valandildeandunie #1 valandildeandunie
Pero que alguien le diga a Zanahorio que el arquetipo de policía usano es el de un tío que pesa 200 kg y se mueve en carrito, anda.
makinavaja #2 makinavaja
Pues visto como desfilaba lo más selecto del ejército usano el dia del cumple del zanahorio.... para mear y no echar gota!!!! xD xD
angeloso #3 angeloso
Como si las milicias yankis fuesen más ligeras xD
