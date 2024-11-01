Trump se burla de entrenamiento de la milicia venezolana: "Una amenaza muy grave"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la polémica internacional al burlarse de los ejercicios militares realizados por el gobierno de Nicolás Maduro en la isla La Orchila. “Top Secret: Capturamos a la Milicia Venezolana en entrenamiento. ¡Una amenaza muy grave!”, escribió en su red social Truth Social, acompañando el mensaje con un video en el que se observa a integrantes de la Milicia Bolivariana marchando y practicando maniobras de combate.