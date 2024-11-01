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Trump bromea con que se presentará a las elecciones de Venezuela contra Delcy Rodríguez

Trump bromea con que se presentará a las elecciones de Venezuela contra Delcy Rodríguez

El presidente de EEUU ha asegurado que él es "la persona con mayor índice de aprobación" en el país sudamericano.

| etiquetas: trump , venezuela , delcy rodríguez
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8 comentarios
5 1 0 K 74 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Luego gana la Delcy y pilla la pataleta y los acusa de pucherazo.
4 K 59
Apotropeo #2 Apotropeo
#1 Y los invade, les roba y se lleva el petroleo; ¡ Ha no!, que eso ya lo ha hecho.
1 K 27
LinternaGorri #3 LinternaGorri
#1 o la bombardea en plena comida familiar, total, a los europeos esas cosas no nos importan
1 K 30
#7 Almirantecaraculo
#1 a ver si realmente ha secuestrado a Maduro para que le enseñe a robar elecciones.
Dictador 101, no hay que esconder las actas si creas tú propio ICE que les apunta con un fusil.
Oh si, la tierra de la libertad!
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pepel #4 pepel
Trump quiere aparentar que se ríe de todo el mundo haciendo lo que le da la gana, y lo que provoca es que todo el mundo se ría de él, por su constante voy y vengo, donde dije digo, digo diego.
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reithor #5 reithor
Y para apoyarle, frijol enviará a Delson Mandela
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#6 capitan.meneito
directamente la quita del medio.
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vilgeits #8 vilgeits
Es un cachondo. Sería hasta gracioso si no matara gente con sus bromitas.
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menéame