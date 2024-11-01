·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7102
clics
Imágenes del ataque de un dron iraní contra un helicóptero Black Hawk en una base militar de Irak (EN)
4880
clics
El calvario de Noelia que comenzó con una agresión sexual grupal
4912
clics
Fotos poco conocidas de una joven Jane Fonda que reflejan su encanto de aquellos tiempos (ENG)
3578
clics
Gabriel Rufián pasa la apisonadora por el congreso
3430
clics
Los bulos sobre Noelia Castillo: de la violación de ‘menas’ a la “eutanasia por depresión”
más votadas
501
Noelia gana a los ultras Abogados Cristianos y muere tras casi dos años de batalla legal contra su eutanasia
637
EEUU encarcela al socio del novio de Ayuso en Panamá por conspiración y contrabando
486
El 73% de los españoles rechazan la intervención de EEUU e Israel en Irán
276
Estados Unidos: mujer evita pagar la factura de la reparación del tejado de su casa llamando al ICE [EN]
577
Una grabación secreta destapa cómo tres obispos ocultaron abusos sexuales en Tenerife
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
11
clics
Trump bromea con que se presentará a las elecciones de Venezuela contra Delcy Rodríguez
El presidente de EEUU ha asegurado que él es "la persona con mayor índice de aprobación" en el país sudamericano.
|
etiquetas
:
trump
,
venezuela
,
delcy rodríguez
5
1
0
K
74
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
74
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
Luego gana la Delcy y pilla la pataleta y los acusa de pucherazo.
4
K
59
#2
Apotropeo
#1
Y los invade, les roba y se lleva el petroleo; ¡ Ha no!, que eso ya lo ha hecho.
1
K
27
#3
LinternaGorri
#1
o la bombardea en plena comida familiar, total, a los europeos esas cosas no nos importan
1
K
30
#7
Almirantecaraculo
#1
a ver si realmente ha secuestrado a Maduro para que le enseñe a robar elecciones.
Dictador 101, no hay que esconder las actas si creas tú propio ICE que les apunta con un fusil.
Oh si, la tierra de la libertad!
0
K
8
#4
pepel
Trump quiere aparentar que se ríe de todo el mundo haciendo lo que le da la gana, y lo que provoca es que todo el mundo se ría de él, por su constante voy y vengo, donde dije digo, digo diego.
0
K
18
#5
reithor
Y para apoyarle, frijol enviará a Delson Mandela
0
K
11
#6
capitan.meneito
directamente la quita del medio.
0
K
11
#8
vilgeits
Es un cachondo. Sería hasta gracioso si no matara gente con sus bromitas.
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Dictador 101, no hay que esconder las actas si creas tú propio ICE que les apunta con un fusil.
Oh si, la tierra de la libertad!