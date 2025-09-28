edición general
Trump borra una publicación en la que mencionaba la teoría conspirativa del “medbed” [ENG]

El presidente Donald Trump compartió y luego borró un vídeo generado por inteligencia artificial, en el que se le veía prometiendo a los estadounidenses acceso a “camas médicas”, una tecnología ficticia popular entre algunos teóricos de la conspiración de extrema derecha que creen que realmente existen y que ofrecen curas milagrosas para cualquier enfermedad. El vídeo, publicado el sábado por la tarde en su cuenta de Truth Social, mostraba un vídeo aparentemente generado por IA del presidente prometiendo “pases de cama médica”.

estemenda #4 estemenda
Me cago en la puta Donald, para qué lo borras xD
One group, led by now-deceased Qanon influencer Michael “Negative 48” Protzman, believed the technology was being used to keep former President John F. Kennedy alive.
La verdadera salud.
#1 Grahml
Aquí vídeo compartido por Trump

x.com/ThisWillHold2/status/1972378192133689841
#2 srskiner
Primero he pensado en quien puede creerse esa mierda, luego que en un pais sin asistencia medica habra gente para quien lo que pase en ciertas zonas de un hospital resulte magico-legendario.
YoSoyTuPadre #3 YoSoyTuPadre *
#2 O que sueñan que con las medbed no se van arruinar por enfermar gravemente
Bonzaitrax #5 Bonzaitrax
El tarado de Trump ya no sabe si lo que publica lo ha dicho él :palm:
#6 Grahml *
#5 Sí saben lo que publican. Y lo que publican es desinformación, que es al final lo que les ha llevado a conseguir la popularidad entre sus ignorantes votantes.

Trump, junto con Robert Kennedy jr ha difundido la recomendación de no utilizar paracetamol por las embarazadas, sin evidencias científicas. En contra de toda la comunidad científica:

Autismo España rechaza rotundamente las declaraciones de Trump que vinculan el paracetamol con el autismo…   » ver todo el comentario
#7 rystan
#6 inventadas por conspiranoicos magueros de extrema derecha

La palabra correcta en mnm es magufos
#8 Grahml *
#5 Corrijo #6.

Si publican bulos, es porque Trump sabe de la existencia de la gilipollez que se han inventado sus seguidores. E incluso hayan planteado "anunciar" algo, internamente.

Su popularidad está basada en los movimientos conspiranoicos. Por eso hacen "guiños" a estos troles anticiencia, que ponen en riesgo la vida de la gente.

Esto les hace ganar votos.

Decir que en Cuba no hay autismo porque no tienen paracetamol, es una falsedad que merece la cárcel,…   » ver todo el comentario
maxxcan #9 maxxcan
si queréis más información de qué son esas camas...

Las camas médicas Med Beds vienen de otro plano, 5 D, tienen una frecuencia más elevada a nuestro planeta la tierra, que esta transitando entre 3/4D. Quiere decir, que el paciente que vaya a ser tratado con esta tecnología, primero tendrá que pasar por un control médico, donde dependiendo del cuadro que presente, el médico, decidirá su tratamiento personalizado.

Unas de las condiciones para entrar a las camas médicas Med Beds, es su…   » ver todo el comentario
