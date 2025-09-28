Trump borra una publicación en la que mencionaba la teoría conspirativa del “medbed” [ENG]

El presidente Donald Trump compartió y luego borró un vídeo generado por inteligencia artificial, en el que se le veía prometiendo a los estadounidenses acceso a “camas médicas”, una tecnología ficticia popular entre algunos teóricos de la conspiración de extrema derecha que creen que realmente existen y que ofrecen curas milagrosas para cualquier enfermedad. El vídeo, publicado el sábado por la tarde en su cuenta de Truth Social, mostraba un vídeo aparentemente generado por IA del presidente prometiendo “pases de cama médica”.