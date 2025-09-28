El presidente Donald Trump compartió y luego borró un vídeo generado por inteligencia artificial, en el que se le veía prometiendo a los estadounidenses acceso a “camas médicas”, una tecnología ficticia popular entre algunos teóricos de la conspiración de extrema derecha que creen que realmente existen y que ofrecen curas milagrosas para cualquier enfermedad. El vídeo, publicado el sábado por la tarde en su cuenta de Truth Social, mostraba un vídeo aparentemente generado por IA del presidente prometiendo “pases de cama médica”.
One group, led by now-deceased Qanon influencer Michael “Negative 48” Protzman, believed the technology was being used to keep former President John F. Kennedy alive.
La verdadera salud.
Trump, junto con Robert Kennedy jr ha difundido la recomendación de no utilizar paracetamol por las embarazadas, sin evidencias científicas. En contra de toda la comunidad científica:
Autismo España rechaza rotundamente las declaraciones de Trump que vinculan el paracetamol con el autismo
La palabra correcta en mnm es magufos
Si publican bulos, es porque Trump sabe de la existencia de la gilipollez que se han inventado sus seguidores. E incluso hayan planteado "anunciar" algo, internamente.
Su popularidad está basada en los movimientos conspiranoicos. Por eso hacen "guiños" a estos troles anticiencia, que ponen en riesgo la vida de la gente.
Esto les hace ganar votos.
Decir que en Cuba no hay autismo porque no tienen paracetamol, es una falsedad que merece la cárcel,
Las camas médicas Med Beds vienen de otro plano, 5 D, tienen una frecuencia más elevada a nuestro planeta la tierra, que esta transitando entre 3/4D. Quiere decir, que el paciente que vaya a ser tratado con esta tecnología, primero tendrá que pasar por un control médico, donde dependiendo del cuadro que presente, el médico, decidirá su tratamiento personalizado.
Unas de las condiciones para entrar a las camas médicas Med Beds, es su