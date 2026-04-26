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Trump asegura que el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales actuó por motivos anticristianos

Mientras la investigación del ataque durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca sigue en marcha, Donald Trump ha asegurado que el sospechoso actuó por motivos anticristianos. Durante una entrevista para Fox News, el presidente estadounidense ha destacado que, basándose en la información recabada por las autoridades y el manifiesto escrito por el detenido, este llevó a cabo el incidente por "odio" hacia los cristianos.

| etiquetas: trump , eeuu , usa , atentado , tiroteo , cole allen , anticristianos
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3 comentarios
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EvilPreacher #2 EvilPreacher
Obvio, dado que Trump es el enviado de Dios. No veo fallos en su lógica.
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Thornton #1 Thornton
666 :-D
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Laro__ #3 Laro__ *
El detenido tenía fotos con comisetas del IDF Sionista, así que no me extrañaría nada que, esta vez, tenga razón. Que pruebe a preguntar a Netanyahu, a ver...
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menéame