Trump asegura que el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales actuó por motivos anticristianos

Mientras la investigación del ataque durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca sigue en marcha, Donald Trump ha asegurado que el sospechoso actuó por motivos anticristianos. Durante una entrevista para Fox News, el presidente estadounidense ha destacado que, basándose en la información recabada por las autoridades y el manifiesto escrito por el detenido, este llevó a cabo el incidente por "odio" hacia los cristianos.