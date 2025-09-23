edición general
Trump asegura que la OTAN debería derribar cualquier aeronave rusa que sobrevuele su territorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido este martes que los países de la OTAN deberían derribar cualquier tipo de aeronave rusa que sobrevuele el territorio de la Alianza. “Sí, lo creo”, ha respondido a una pregunta de la prensa en este sentido, al comienzo de una reunión con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
¿Y si Rusia hace lo mismo con los aviones que invaden su espacio aereo?
¿O aun hay inocentes que creen que esto solo lo hace Rusia?
Josecoj #9 Josecoj
#5 Pues eso, que hagan lo mismo. A ver quién dice la verdad
pepel #3 pepel
¿No habíamos quedado que Europa era tuya? Pues derríbalos tú.
Don_Pixote #6 Don_Pixote *
#_5 en derribar aviones civiles o con opositores por ahora va ganando
ochoceros #1 ochoceros
Pero sólo si la derriban con armamento "Made in USA", y así hace un 2x1 con la publicidad.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Eso, empecemos una guerra contra russia...
Bretenaldo #4 Bretenaldo
#2 en realidad sería Rusia la que estaría invadiendo el espacio aereo de un país de la OTAN…
panda23 #7 panda23
#2 mejor le regalamos unos GPS al Putin a ver si así no invade espacio aéreo que no le pertenece.
#8 kh4os
Trump esta con una mano haciendo negocios con Rusia y con la otra agitando el avispero de la Otan. Esta deseando un conflicto entre europa y rusia para ganar dinero con armamento.
