Trump asegura que la OTAN debería derribar cualquier aeronave rusa que sobrevuele su territorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido este martes que los países de la OTAN deberían derribar cualquier tipo de aeronave rusa que sobrevuele el territorio de la Alianza. “Sí, lo creo”, ha respondido a una pregunta de la prensa en este sentido, al comienzo de una reunión con el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.