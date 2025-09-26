Trump asegura que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado este jueves que no permitirá que Israel anexe Cisjordania. Esto supone un giro total en sus relaciones con el Estado hebreo, porque, por primera vez, ha rechazado los llamamientos de ciertos políticos de extrema derecha judíos que buscan extender la soberanía de Tel Aviv sobre Palestina y acabar con las esperanzas de un Estado árabe soberano.
| etiquetas: trump , israel , palestina , oriente medio , cisjordania
Mejor Guatemala que Guatepeor
No, si al final te van a dar el Nobel de la Paz.
Ni Gaza.
EEUU quiere su trozo
Solo espero que su salud no le permira verlo...