Trump asegura que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado este jueves que no permitirá que Israel anexe Cisjordania. Esto supone un giro total en sus relaciones con el Estado hebreo, porque, por primera vez, ha rechazado los llamamientos de ciertos políticos de extrema derecha judíos que buscan extender la soberanía de Tel Aviv sobre Palestina y acabar con las esperanzas de un Estado árabe soberano.