edición general
8 meneos
7 clics
Trump asegura que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania

Trump asegura que no permitirá que Israel se anexione Cisjordania

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado este jueves que no permitirá que Israel anexe Cisjordania. Esto supone un giro total en sus relaciones con el Estado hebreo, porque, por primera vez, ha rechazado los llamamientos de ciertos políticos de extrema derecha judíos que buscan extender la soberanía de Tel Aviv sobre Palestina y acabar con las esperanzas de un Estado árabe soberano.

| etiquetas: trump , israel , palestina , oriente medio , cisjordania
7 1 0 K 99 actualidad
22 comentarios
7 1 0 K 99 actualidad
Comentarios destacados:    
jonolulu #3 jonolulu
Postureo
2 K 38
#8 Toponotomalasuerte
si no fuera que mientras dice eso no solo lo permite, si no que lo financia y apoya logística y militarmente. De donde te crees que salen muchos de los colonos que ocupan Cisjordania?
2 K 34
#14 Lusco2
#8 Nada de lo que dice tiene sentido, utiliza la prensa para que sus palabras vacías queden registradas
0 K 7
io1976 #13 io1976
Eso solo significa que Israel va a anexionarse Cisjordania, que Trump lo sabe y que cuando lo haga publicará en su red social "Yo les dije que no lo hiciesen, yo no tengo nada que ver en todo eso. Gracias por atención en este asunto".
2 K 29
#4 PerritaPiloto
La quiere para él.
2 K 23
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#4 fijate como está la cosa que los palestinos estarian bastante mejor invadidos por EEUU que como están ahora mismo.
5 K 68
angelitoMagno #10 angelitoMagno
#6 Pues si. Para los EEUU las invasiones son solo negocios, para Israel además está el punto de supremacismo religioso.
2 K 38
TripleXXX #15 TripleXXX
#6 Me da pena darte la razón pero coincido contigo.
Mejor Guatemala que Guatepeor
0 K 8
#21 Deperdidos
#6 Dice que no permitirá la anexión de Cisjordania que es una forma de decir que la de Gaza sí
0 K 14
themarquesito #9 themarquesito
#4 Más concretamente para pelotazos inmobiliarios de su yerno, lo mismo que con Gaza
0 K 20
antesdarle #12 antesdarle
Para fiarte de este hombre
1 K 20
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Ostras, Donald, se empieza por aquí y se acaba reconociendo el estado Palestino.

No, si al final te van a dar el Nobel de la Paz. xD xD
0 K 15
#2 mcfgdbbn3 *
Esperemos que no vuelva a cambiar de idea, o si cambia, que sea para estar en contra del robo de Gaza.
0 K 13
SeñorPresunciones #11 SeñorPresunciones
"Porque Cisjordania ya nos la hemos pedido nosotros", añadió el carablister mal cerrado de jamón york.
0 K 12
#7 chavi
Exacto !!
Ni Gaza.

EEUU quiere su trozo
0 K 12
#20 la_gusa
Vamos a ver, si su embajador allí dijo lo contrario.
0 K 10
Uda #5 Uda
Ye tome litio y se centre ya!!!
0 K 10
TripleXXX #16 TripleXXX
También lo veo factible.
0 K 8
#22 pirat *
Está diciendo que permitiría la anexión del territorio de Gaza después de exterminar a población. Esperará algunos hotelitos como regalo.
Solo espero que su salud no le permira verlo...
0 K 8
vilgeits #17 vilgeits
Eso lo dice porque aún no ha visto el proyecto de campo de golf y centros comerciales que se puede hacer en esa zona.
0 K 7
tricionide #18 tricionide
lo que dice Trump hay que entenderlo al reves, ya le estara enviando misiles y armamento para asesinar a lso cisjordanos
0 K 7
Foxdie #19 Foxdie
Lo mismo está confundiendo Cisjordania con Georgia o algo así.
0 K 6

menéame