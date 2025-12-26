·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5117
clics
Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel... [ENG]
4380
clics
La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?
3818
clics
Editores de Wikipedia han sacado su propio Netflix. Y es un pequeño regalo para cinéfilos con más de 4.000 películas
3606
clics
El artillero de torreta esférica: fotos de uno de los trabajos más peligrosos de la Segunda Guerra Mundial
3140
clics
Todos los 'whatsapps' de Mazón a Feijóo, la tarde de la dana: "Tenemos lo que necesitamos, que es la UME"
más votadas
540
La privatización sanitaria del PP: un negocio para acabar con la sanidad pública
458
Almeida vuelve a regalar por 75 años los terrenos de Valdebebas donde la Iglesia quería construir su 'minivaticano'
506
El capitalismo necesita líderes idiotas en el poder
402
Ni portadas satíricas, ni viñetas de prensa: el apagón mediático con el genocidio de Gaza
368
Todos los 'whatsapps' de Mazón a Feijóo, la tarde de la dana: "Tenemos lo que necesitamos, que es la UME"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
1
meneos
5
clics
Trump asegura haber atacado posiciones del Estado Islámico en Nigeria acusándolo de «asesinar a cristianos inocentes»
El presidente estadounidense habla de «escoria terrorista» y amenaza con nuevos ataques.
|
etiquetas
:
nigeria
,
eeuu
1
0
0
K
14
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
0
0
K
14
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Spirito
Donald Trump y su enlace en Europa, la agente
@ElenaCoures1
afirman.
En fin... mi recomendación es que ni caso a las criaturas.
1
K
28
#2
ElenaCoures1
*
#1
La "agente" que se pasa el día riéndose de ti y de tu chalecito en Odesa por obra y gracia de tu adorado Putin
¿Un fan del fascista y criminal de Putin como tú recomendando algo? Tú alucinas figura
0
K
8
#3
ElenaCoures1
Trump asegura = Gilipollez
Apuesto a que no tiene ni puta idea, ni siquiera de donde está Nigeria
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En fin... mi recomendación es que ni caso a las criaturas.
¿Un fan del fascista y criminal de Putin como tú recomendando algo? Tú alucinas figura
Apuesto a que no tiene ni puta idea, ni siquiera de donde está Nigeria