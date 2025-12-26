edición general
1 meneos
5 clics

Trump asegura haber atacado posiciones del Estado Islámico en Nigeria acusándolo de «asesinar a cristianos inocentes»

El presidente estadounidense habla de «escoria terrorista» y amenaza con nuevos ataques.

| etiquetas: nigeria , eeuu
1 0 0 K 14 actualidad
3 comentarios
1 0 0 K 14 actualidad
Spirito #1 Spirito
Donald Trump y su enlace en Europa, la agente @ElenaCoures1 afirman.

En fin... mi recomendación es que ni caso a las criaturas. :clap:
1 K 28
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1 *
#1 La "agente" que se pasa el día riéndose de ti y de tu chalecito en Odesa por obra y gracia de tu adorado Putin
¿Un fan del fascista y criminal de Putin como tú recomendando algo? Tú alucinas figura xD
0 K 8
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Trump asegura = Gilipollez
Apuesto a que no tiene ni puta idea, ni siquiera de donde está Nigeria
0 K 8

menéame