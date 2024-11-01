Trump arremete contra Starmer mientras el Reino Unido confirma que no se unirá a su bloqueo del Estrecho de Ormuz. (ENG)

Dijo: “La OTAN es una vergüenza. Es decir, miren al Reino Unido. “El primer ministro Starmer dijo: ‘Enviaremos el equipo cuando termine la guerra’. Yo le respondí: ‘No se necesita el equipo cuando termina la guerra. Se necesita antes de que empiece la guerra, o durante la guerra’”. “Hizo una declaración pública diciendo que ‘enviaremos equipo después de que termine la guerra’, esa es una declaración típica de Neville Chamberlain.”