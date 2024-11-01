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Trump arremete contra Starmer mientras el Reino Unido confirma que no se unirá a su bloqueo del Estrecho de Ormuz. (ENG)

Trump arremete contra Starmer mientras el Reino Unido confirma que no se unirá a su bloqueo del Estrecho de Ormuz. (ENG)

Dijo: “La OTAN es una vergüenza. Es decir, miren al Reino Unido. “El primer ministro Starmer dijo: ‘Enviaremos el equipo cuando termine la guerra’. Yo le respondí: ‘No se necesita el equipo cuando termina la guerra. Se necesita antes de que empiece la guerra, o durante la guerra’”. “Hizo una declaración pública diciendo que ‘enviaremos equipo después de que termine la guerra’, esa es una declaración típica de Neville Chamberlain.”

| etiquetas: trump , ormuz , stamer , bloqueo , petroleo
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14 comentarios
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Comentarios destacados:    
Stathamdepueblo #1 Stathamdepueblo
Esta vez Chamberlain sí sabe quienes son los nazis
14 K 176
Noeschachi #3 Noeschachi
#1 No veo a RU declarando la guerra a EEUU
0 K 12
Stathamdepueblo #5 Stathamdepueblo
#3 tampoco hace falta, con ignorar su peticiones ya basta
2 K 28
#13 Dav3n *
#5 Que te lo crees tú...

Madre mía, qué fácil es engañar a los desubicados.

UK os da lo que esperáis mientras por detrás dedica todos sus esfuerzos a hundir Europa y a apoyar a Usrael.

No os enteráis de la misa la mitad.
0 K 13
Stathamdepueblo #14 Stathamdepueblo
#13 ¿y qué tiene eso que ver con lo que yo he dicho en respuesta?
0 K 16
#10 carraxe *
#1 Es una imagen de lavado de cara. Este y el francés son sionistas a tope. Lo que pasa es que no es buen momento para posicionarse a tope con israhell, por el costo de la factura política. Por eso la basura patria como IDA, Abascal, o el imbécil de Fake-jóo, prefieren no darle aire al tema.

#6 CC
2 K 37
#6 Perico12
Q jodida estará la cosa para q hasta RU pasa de apoyar a los EEUU
3 K 59
jm22381 #4 jm22381
Pero si no avisaron a los aliados cómo quiere que envíen sus fuerzas ANTES de la guerra? Por telepatía? :roll:
2 K 43
mmlv #7 mmlv
Veremos cuánto rato se hace el enfadado Starmer antes de continuar lamiéndole el orto al pederasta
1 K 28
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#7 Por lo que sea, la gente que solía hacerlo poco a poco va dejando de apostar por trump
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StuartMcNight #8 StuartMcNight *
Bebe Trump esta enfadado.
1 K 27
nemesisreptante #11 nemesisreptante
La noticia aquí no sería que Trump está reconociendo que hay una guerra en Iran después de haber declarado 50 veces que no es una guerra y otras 50 que ya la han ganado?
1 K 26
#2 chavi
UK aún va a mandar a su armada a proteger de EEUU a sus petroleros... xD xD
1 K 25
Laro__ #12 Laro__ *
#2 No te extrañe: BP (British Petroleum) cuenta con una de las flotas de petroleros más grandes del mundo a través de su división BP Shipping, y sus barcos pasaban a diario por el estrecho de Ormuz. Es una ruta vital para su suministro de crudo.
0 K 13

menéame