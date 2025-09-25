edición general
Trump apunta a los terroristas domésticos, pero solo menciona a la “izquierda radical” [ENG]

Funcionarios de la administración prometieron el jueves centrarse en el “terrorismo de izquierda” mientras Trump presentaba un memorando que instruye a los líderes del gabinete a investigar la violencia política. El presidente Donald Trump sugirió públicamente el jueves que dos donantes prominentes y adinerados de causas liberales deberían ser investigados por posiblemente financiar el terrorismo doméstico, intensificando sus esfuerzos por usar el poder de la presidencia para castigar a personas e instituciones que lo han desafiado.

#1 Grahml *
La derecha radical en cambio sigue campando a sus anchas.

Obvio, Trump y sponsors son precisamente la derecha radical.
