Trump apunta a los terroristas domésticos, pero solo menciona a la “izquierda radical” [ENG]

Funcionarios de la administración prometieron el jueves centrarse en el “terrorismo de izquierda” mientras Trump presentaba un memorando que instruye a los líderes del gabinete a investigar la violencia política. El presidente Donald Trump sugirió públicamente el jueves que dos donantes prominentes y adinerados de causas liberales deberían ser investigados por posiblemente financiar el terrorismo doméstico, intensificando sus esfuerzos por usar el poder de la presidencia para castigar a personas e instituciones que lo han desafiado.