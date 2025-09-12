edición general
26 meneos
65 clics
Trump anuncia que el supuesto asesino de Charlie Kirk ha sido detenido

Trump anuncia que el supuesto asesino de Charlie Kirk ha sido detenido

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este viernes la detención del presunto asesino del activista Charlie Kirk, que falleció el miércoles de un disparo mientras daba un discurso en una universidad de Utah. Trump ha informado del arresto en la cadena Fox.

| etiquetas: trump , asesino , charlie kirk
23 3 0 K 288 actualidad
22 comentarios
23 3 0 K 288 actualidad
Comentarios destacados:    
pitercio #2 pitercio
Ahora sólo falta que el detenido coincida con el culpable.
11 K 141
Rayder #4 Rayder
#2 Exacto, es el principal sospechoso que tienen ahora mismo, se llama Jack Bellows de Utah.
1 K 27
powernergia #9 powernergia *
#4 Parece este:

www.indiatimes.com/trending/who-is-jack-bellows-after-najra-galvz-and-

Segun ellos:

"Jack Bellows, member of Democratic Socialists of America"

www.dsausa.org/
1 K 20
salteado3 #14 salteado3
#2 Y que se salte la tradición de morir antes del juicio...
2 K 34
pitercio #17 pitercio
#14 pues sí, porque esos estreses deterioran la salud a un ritmo increíble.
0 K 12
The_real_deal #19 The_real_deal
#17 tanto que se desarrollan tumores de plomo en el cerebro
2 K 35
matuta #20 matuta
#2 Coincidirá, coincidirá. Donguorri :-D
1 K 18
elGude #1 elGude *
Muro de pago, pero vamos que no han tardado mucho.

este enlace no tiene muro, por si quieres cambiarlo.
www.publico.es/internacional/eeuu/trump-asegura-han-detenido-supuesto-
1 K 32
Findeton #7 Findeton
Esperemos que, si es imputado, se le haga un juicio justo y también conozcamos su motivación. Esperemos que no le hagan un Oswald.
1 K 21
Findeton #10 Findeton *
#7 Nota, dicen (sin confirmar) que es miembro del "Democratic Socialists of America". Ni idea si es cierto.

x.com/basedspinach/status/1966345852953260187
0 K 8
elGude #12 elGude
#10 A falta de más pruebas, es bastante ridículo deducirlo por las zapatillas
0 K 13
Findeton #16 Findeton
#12 Ni idea, pero por ahora está detenido. Espero hayan encontrado al adecuado y tengan pruebas contundentes. También espero que NO se le de pena capital al autor, creo que el asesinato de estado es tan inmoral como cualquier otro asesinato a sangre fría.
0 K 8
elGude #18 elGude
#16 Creo que es la 4 persona que han detenido
0 K 13
themarquesito #22 themarquesito
#16 Sabiendo cómo se las gastan, sospecho que pedirán pena de muerte
0 K 19
Rayder #15 Rayder
De otra fuente "El presidente Trump dijo en Fox & Friends esta mañana que “alguien muy cercano” al sospechoso lo entregó."
0 K 15
#8 XXguiriXX
Creo que ya arrestaron a 4 sin ninguna prueba. El primero fue un fan de Charlie Kirk con apariencia árabe que estaba en el público asistente.
0 K 12
The_real_deal #21 The_real_deal
ser un racista no es libertad de expresion
0 K 11
ctrlaltsupr1 #5 ctrlaltsupr1
Ya tenemos un Ostwald. ¿Tendremos un Ruby?
0 K 6
Asnaeb #6 Asnaeb
#3 Al margen de que la izquierda exista o no en gringolandia, la derecha la verdad es que no es un remanso de paz y sosiego, hay muchísima gente violenta y que porta armas dentro de la derecha.
0 K 10
Veelicus #11 Veelicus
#3 Ve al medico, igual tiene solucion si se trata de una malformacion congenita, te tendran que operar si, pero al menos tendras una oportunidad.
2 K 35

menéame