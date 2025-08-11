edición general
Trump anuncia que pondrá a la policía de Washington DC bajo control federal y desplegará la Guardia Nacional "para restablecer el orden"

El presidente de Estados Unidos sugiere que la tasa de homicidios en Washington D.C. es más alta que en algunos "de los peores lugares de la Tierra".

Arzak_ #6 Arzak_
Según el Departamento de Justicia, los delitos violentos en Washington alcanzaron su nivel más bajo en 30 años el año pasado....No sé Rick, huele a golpe de estado para blindarse.... 8-D
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Es que es uno de los peores lugares de la tierra, pichita
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Un pasito mas para controlar la capital en caso de disturbios por, quien sabe, ¿perpetuarse en el poder "de aquella manera"?
Cyberbob #2 Cyberbob
Es que algunos sitios en USA perfectamente podrían estar en una tabla de “peores lugares de la Tierra”…
angelitoMagno #1 angelitoMagno
¿Le van a detener? Ya era hora.
victorjba #10 victorjba
Ahora ordenará detener a todos los congresistas demócratas por... ya se le ocurrirá algo.
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Ahora implantará un sistema tipo precogs de minority report (en la pelicula se implanta en washington dc) pero con ia y avanzará en un sistema de credito social como el que describia la propaganda para China, pero que no tenian realmente. Seguro que palantir ya tiene algo montado.
Sembei #8 Sembei
Es un psicópata de manual
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
"Es el día de la liberación para Washington D.C.", insistió, mientras adelantó - sin entrar en detalles- que también acabaría con los campamentos de personas sin hogar"

Y que hara con toda esa gente exactamente ? :roll:
unodemadrid #7 unodemadrid
#5 Echarla al medio-Oeste
