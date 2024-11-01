edición general
13 meneos
14 clics
Trump anuncia nuevos aranceles del 100% para la importación de medicamentos

Trump anuncia nuevos aranceles del 100% para la importación de medicamentos

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este el jueves que impondrá aranceles del 100% a los medicamentos, del 50% a los muebles de cocina y de baño, del 30% a los sofás y del 25% a los camiones pesados a partir del 1 de octubre. Así lo ha comunicado en sus redes sociales, en una muestra de que su afán por los aranceles no acabó con la ronda de agosto, lo que refleja la confianza del presidente en que los gravámenes ayudarán a reducir el déficit público, a la vez que impulsarán la producción nacional.

| etiquetas: trump , anuncia , aranceles , 100% , medicamentos
12 1 0 K 138 politica
8 comentarios
12 1 0 K 138 politica
reithor #2 reithor
Un plan sin fisuras, hablando de un lugar donde la insulina mensual de un diabético ronda los 2000 dólares.
7 K 75
#5 ombresaco
#2 Es otra versión de "La purga"
0 K 11
Yorga77 #1 Yorga77
No si al final se carga medio país. Esperemos que la temporada de gripe no sea muy mala este año.... ni los siguientes. :palm:
2 K 27
#4 Grahml
Eso concuerda con la reducción del 1500 % que prometió en sus precios

:shit:
0 K 20
Andreham #6 Andreham
Interesante libre mercado, el que mata a sus propios ciudadanos.

Supongo que a esto le pondrán un nombre chulo como Holodomor cuando se estudie en 20 años.
1 K 15
#7 poxemita
#6 el Holodomor es un invento de la OTAN para desprestigiar a Rusia, ya veras cuando vengan a decírtelo todos los meneantes hiperneutrales que tienen un muñeco de acción de Putin junto a su almohada.
0 K 10
ipanies #3 ipanies
Se están cebando los rusos con el pueblo estadounidense o_o
0 K 13
#8 Suleiman
Está subiendo los impuestos a saco de sus ciudadanos, a los millonarios se la sudara, pero a la mayoría que es el resto....
0 K 13

menéame