Trump anuncia nuevos aranceles del 100% para la importación de medicamentos

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha anunciado este el jueves que impondrá aranceles del 100% a los medicamentos, del 50% a los muebles de cocina y de baño, del 30% a los sofás y del 25% a los camiones pesados a partir del 1 de octubre. Así lo ha comunicado en sus redes sociales, en una muestra de que su afán por los aranceles no acabó con la ronda de agosto, lo que refleja la confianza del presidente en que los gravámenes ayudarán a reducir el déficit público, a la vez que impulsarán la producción nacional.