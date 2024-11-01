Trump anuncia un acuerdo con China para que Tiktok siga funcionando en EEUU

Acuerdo entre Washington y Pekín para que Tiktok siga operando en EEUU. Así lo ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump, en una publicación en Truth Social: “La gran reunión sobre comercio en Europa [Madrid] entre Estados Unidos y China ha ido de maravilla. Concluirá pronto. Se llegó a un acuerdo sobre 'cierta' empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar. ¡Estarán encantados! Hablaré con el presidente Xi el viernes. ¡La relación sigue siendo muy sólida!”
| etiquetas: trump , eeuu , usa , china , tiktok , rrss
Vamos, que los gringos se han vuelto a hacer caquita. Winnie the Pooh se debe estar muriendo de risa con todas las que le está colando a esta panda de tolais.
El trumpetas se baja los pantalones de nuevo con China. Se pone farruco enseguida, pero los chinos le paran los pies en cero coma.