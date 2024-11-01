edición general
Trump anuncia un acuerdo con China para que Tiktok siga funcionando en EEUU

Acuerdo entre Washington y Pekín para que Tiktok siga operando en EEUU. Así lo ha anunciado el presidente estadounidense, Donald Trump, en una publicación en Truth Social: “La gran reunión sobre comercio en Europa [Madrid] entre Estados Unidos y China ha ido de maravilla. Concluirá pronto. Se llegó a un acuerdo sobre 'cierta' empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar. ¡Estarán encantados! Hablaré con el presidente Xi el viernes. ¡La relación sigue siendo muy sólida!”

cromax #2 cromax
Como decía en el comentario de mi noticia autodescartada: ¡TACO!
Vamos, que los gringos se han vuelto a hacer caquita. Winnie the Pooh se debe estar muriendo de risa con todas las que le está colando a esta panda de tolais.
#7 Joaker *
#2 Lo de siempre, fuerte con los debiles y debil con los fuertes. Putin y China hacen lo que quieren con el.
#1 bibubibu
Goooooooooooooooool de China a USA.

El trumpetas se baja los pantalones de nuevo con China. Se pone farruco enseguida, pero los chinos le paran los pies en cero coma.
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
Yo esperaría, seguro que ahora China lo desmiente...
#3 covacho
El único requisito es que ahora se llame Tick Taco.
Eibi6 #5 Eibi6
TACO{troll}
#4 sliana
El salvador del mundo libre
