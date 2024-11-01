Trump: anatomía de un aplauso

Duró una hora y 47 minutos. No fue un informe: fue una prueba de resistencia. El récord no es anecdótico. Es sintomático. Cuando un presidente necesita casi dos horas para explicarse, no está informando: está ocupando territorio. Si lo sabremos… El llamado “Estado de la Unión” terminó siendo el estado del ego. El Congreso dejó de ser un contrapeso institucional y se convirtió en gradería. La democracia como teatro; la rendición de cuentas como espectáculo.