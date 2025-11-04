edición general
Trump amenaza con suspender totalmente los beneficios SNAP durante el cierre del gobierno, contradiciendo un par de fallos judiciales emitidos día antes

Trump amenaza con suspender totalmente los beneficios SNAP durante el cierre del gobierno, contradiciendo un par de fallos judiciales emitidos día antes

El juez Jack McConnell había ordenado a la administración de Trump pagar las ayudas del programa SNAP lo antes posible utilizando el fondo de contingencia, además de investigar si era posible recurrir a otras fuentes federales para financiar completamente el SNAP durante el cierre. Pero a través de su red social Truth Social, el mandatario publicó un mensaje donde escribió: “¡Las ayudas SNAP (...) se otorgarán únicamente cuando los radicales demócratas de izquierda abran el gobierno, lo cual pueden hacer fácilmente, y no antes!”.

Zoidborg #7 Zoidborg
#5 Aquella es de cuando Trump estudiaba con sus abogados dar solo una parte, pero ahora se ha desatado y va a por todas.
#1 Quillotro *
¿Pero todavía le queda a este hombre algo por cerrar, intentar cerrar o que los jueces le impidan cerrar? El próxímo presidente tendrá que ser cerrajero para ir abriendo algo...
#4 Grahml
#1 Este no se muere sin antes quebrar el país.
spacos #6 spacos
#1 La culpa la tienen los perroflautas esos que no trabajan y estan todo el rato pidiendo "comida" y "paguitas". Que se pongan a trabajar!!! :troll:
Dasmandr #8 Dasmandr
Bueno, queda esperanza hoy. A ver si le da el perrendengue definitivo con Mamdani.
themarquesito #10 themarquesito
Por supuesto, como el poder judicial no tiene mecanismos para obligar al presidente a cumplir la ley, Trump hará esto y no pasará nada
Zoidborg #3 Zoidborg
#2 No es duplicada. Esa es anterior a estas declaraciones, y es un recopilatorio de impresiones de gente ante la situación. Ahora estarán más jodidos xD
rob #5 rob
#3 Trata el mismo asunto aportando muchos mas ejemplos con más ciudadanos. Habla del juez, por lo tanto desde mi punto de vista es duplicada.
#9 Emotivo
Hoy en día ser un déspota tiene su público.
