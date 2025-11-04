Trump amenaza con suspender totalmente los beneficios SNAP durante el cierre del gobierno, contradiciendo un par de fallos judiciales emitidos día antes

El juez Jack McConnell había ordenado a la administración de Trump pagar las ayudas del programa SNAP lo antes posible utilizando el fondo de contingencia, además de investigar si era posible recurrir a otras fuentes federales para financiar completamente el SNAP durante el cierre. Pero a través de su red social Truth Social, el mandatario publicó un mensaje donde escribió: “¡Las ayudas SNAP (...) se otorgarán únicamente cuando los radicales demócratas de izquierda abran el gobierno, lo cual pueden hacer fácilmente, y no antes!”.