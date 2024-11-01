Trump amenaza con acción militar en Nigeria por "asesinato de cristianos"

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el sábado con enviar fuerzas militares a Nigeria si el país más poblado de África no detiene lo que él describió como el "asesinato de cristianos" por "terroristas" islamistas. "Si el gobierno de Nigeria continua permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos cesara de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, y puede muy bien ir a ese país ahora en desgracia 'con una lluvia de fuego' a borrar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas terribles atrocidades",