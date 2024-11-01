edición general
Trump amenaza con acción militar en Nigeria por "asesinato de cristianos"

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó el sábado con enviar fuerzas militares a Nigeria si el país más poblado de África no detiene lo que él describió como el "asesinato de cristianos" por "terroristas" islamistas. "Si el gobierno de Nigeria continua permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos cesara de inmediato toda ayuda y asistencia a Nigeria, y puede muy bien ir a ese país ahora en desgracia 'con una lluvia de fuego' a borrar por completo a los terroristas islámicos que están cometiendo estas terribles atrocidades",

9 comentarios
Si se viralizan un par de memes con respecto a los cristianos asesinados por Israel también invadira ese país?
#1 A ver el escalafón es:
1- Sionistas
2- Protestantes
3... resto de religiones.
#1 lo mismo vamos...
Curiosa costumbre de buscar problemas en los lugares con las principales reservas de petróleo del mundo que tiene EEUU
Algo me dice que los tripulantes de las supuestas narcolanchas a los que ha mandando ejecutar también eran cristianos.
Que vengan a España
Si Trump sigue permitiendo el brutal maltrato de los inmigrantes y tantas y tantas muertes de inocentes por permitir la venta de armas a cualquiera, habrá que lanzar una o varias acciones sobre eeuu.
Mañana puede amenazar con invadir Canarias y aún así hay españoles que apoyan a este majareta.
