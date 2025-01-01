Trump afirma que Xi le dijo que China no invadirá Taiwán mientras él esté en el cargo (ENG)

"Les diré, saben, hay algo muy similar con el presidente Xi de China y Taiwán , pero no creo que vaya a suceder mientras yo esté aquí. Ya veremos". "Me dijo: 'Nunca lo haré mientras seas presidente'. El presidente Xi me lo dijo y le dije: 'Bueno, lo aprecio', pero también dijo: 'Pero soy muy paciente y China es muy paciente'", declaró Trump.
| etiquetas: trump , xi , china , taiwan , presidente , invasion
además de ser un mentiroso, claro. cualquiera se cree algo que diga el zanahorio.
En cambio, si lo dice Xi, sí que le creería, los chinos demuestran mucha más seriedad.
Y ambas son igual de estupidas.