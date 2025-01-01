edición general
Trump afirma que Xi le dijo que China no invadirá Taiwán mientras él esté en el cargo (ENG)

"Les diré, saben, hay algo muy similar con el presidente Xi de China y Taiwán , pero no creo que vaya a suceder mientras yo esté aquí. Ya veremos". "Me dijo: 'Nunca lo haré mientras seas presidente'. El presidente Xi me lo dijo y le dije: 'Bueno, lo aprecio', pero también dijo: 'Pero soy muy paciente y China es muy paciente'", declaró Trump.

| etiquetas: trump , xi , china , taiwan , presidente , invasion
Comentarios destacados:    
#1 harverto
Al ritmo que van las cosas, Taiwán pedirá unirse a China para escapar de su amiguito Trump
8
#5 ur_quan_master
#1 Taiwán necesita un plan de préstamo y arriendo con la industria militar americana para justificar su reparto. Giño giño, codo codo.
2
#8 harverto
#5 El que paga, manda. Y el que presta para que se pueda pagar, más.
0
#10 sotillo
#1 Me lo has quitado del teclado
0
#2 Ka0
Evidentemente, China no se puede autoinvadir. :troll:
3
#4 calde
Menudo ego tiene este tío ... :palm:

además de ser un mentiroso, claro. cualquiera se cree algo que diga el zanahorio.

En cambio, si lo dice Xi, sí que le creería, los chinos demuestran mucha más seriedad.
1
#9 hokkien
#4 ya, no sé qué relevancia tiene a estas alturas. :foreveralone:
0
#3 Jointhouse_Blues
Ah, pues muy amable.
0
#7 Andreham
Este hombre bien se inventa fanfics en su cabeza (seguro que va el presidente de China, le llama, le dice que no va a invadir Taiwan porque esta el, y su respuesta es "bueno, lo aprecio", como si fuera algo obvio o algo que en su magnicidad el cheeto decide que es algo valioso y lo premia), bien va soltando conversaciones privadas del mas alto nivel conforme le viene en gana.

Y ambas son igual de estupidas.
0
#6 ElenaCoures1
Winnie the Pooh se le apareció en sueños a Trump y se lo dijo xD
0

