Trump afirma que Xi le dijo que China no invadirá Taiwán mientras él esté en el cargo (ENG)

"Les diré, saben, hay algo muy similar con el presidente Xi de China y Taiwán , pero no creo que vaya a suceder mientras yo esté aquí. Ya veremos". "Me dijo: 'Nunca lo haré mientras seas presidente'. El presidente Xi me lo dijo y le dije: 'Bueno, lo aprecio', pero también dijo: 'Pero soy muy paciente y China es muy paciente'", declaró Trump.