Trump afirma que Rusia y China han realizado en secreto pruebas de armas nucleares

Preguntado directamente en una entrevista en el programa «60 Minutes» de la cadena CBS si planeaba que Estados Unidos detonara un arma nuclear por primera vez en más de tres décadas, Trump dijo: «Estoy diciendo que vamos a probar armas nucleares como lo hacen otros países, sí». Hay «ensayos de Rusia, ensayos de China, pero ellos no hablan de ello», señaló en respuesta a otra pregunta sobre su sorpresiva orden del jueves para que Estados Unidos lleve a cabo ensayos de nucleares.

javibaz
Como un crío de parvularia.

Gry
Cuando Corea del Norte hizo la última salió en las noticias en todo el planeta antes casi de que se hubieran parado los sismógrafos. :-P

Javi_Pina
Cualquier detonación nuclear podria ser detectada, por la radiación o por las ondas sismicas que genera.

miliki28
Pruebas?

Txikitos13
Esperemos que las pruebas sean "disuasorias" para decir al mundo aun estoy aqui y no les de por usar ninguna


