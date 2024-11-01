Trump afirma que Rusia y China han realizado en secreto pruebas de armas nucleares

Preguntado directamente en una entrevista en el programa «60 Minutes» de la cadena CBS si planeaba que Estados Unidos detonara un arma nuclear por primera vez en más de tres décadas, Trump dijo: «Estoy diciendo que vamos a probar armas nucleares como lo hacen otros países, sí». Hay «ensayos de Rusia, ensayos de China, pero ellos no hablan de ello», señaló en respuesta a otra pregunta sobre su sorpresiva orden del jueves para que Estados Unidos lleve a cabo ensayos de nucleares.