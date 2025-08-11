edición general
4 meneos
14 clics
Trump afirma que otras ciudades estadounidenses podrían ser las siguientes, mientras despliega la Guardia Nacional en Washington D. C. [ENG]

Trump afirma que otras ciudades estadounidenses podrían ser las siguientes, mientras despliega la Guardia Nacional en Washington D. C. [ENG]

Trump señaló a Nueva York, Los Ángeles, Baltimore, Chicago y Oakland (California) durante una rueda de prensa celebrada el lunes 11 de agosto como posibles objetivos futuros en lo que supondría una escalada drástica de la presencia federal en las calles de las ciudades estadounidenses. «No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Esto irá más allá. Estamos empezando con mucha fuerza en Washington D. C. y vamos a limpiarlo muy rápido», afirmó Trump.

| etiquetas: trump , guardia , nacional nueva york , chicago , baltimore , los ángeles
3 1 0 K 51 actualidad
8 comentarios
3 1 0 K 51 actualidad
Penetrator #2 Penetrator
A ver si lo adivino: todas esas ciudades están gobernadas por alcaldes demócratas, ¿a que sí?
7 K 92
#3 txelin *
#2 pero eso seguro que solo es una coincidencia, no hay que ser mal pensados... :roll:
2 K 31
themarquesito #5 themarquesito
#2 No era difícil de adivinar
1 K 30
sotillo #6 sotillo
#2 Expertos en persecución de comunistas
1 K 22
Catacroc #1 Catacroc
Deberia retirar sus ejercitos repartidos por el mundo y concentrarse en militarizar su pais que tiene zonas mas necesitadas de intervencion. Seria mucho mejor para todos.
2 K 30
makinavaja #7 makinavaja
Golpe de estado por fascículos.... no me digais que Trump no es genial!!!!! xD xD xD xD
1 K 24
#8 Otrebla8002
#7 por fascículos y porque le sale de los cojones. Porque, bromas aparte, está dando los pasos que daría un dictadirzuelo para perpetrarse en el poder por la fuerza con la excusa de preservar la democracia.
0 K 10
#4 Bravok1
Trump cagon no tienes huevos de fusilar a los indigentes ni a los demócratas .... Líder patético cobarde... Otros nazis en tu lugar ya habrían limpiado eeuu...
A ver si se pica el bebé llorón subnormal naranja.
1 K 17

menéame