Trump afirma que otras ciudades estadounidenses podrían ser las siguientes, mientras despliega la Guardia Nacional en Washington D. C. [ENG]

Trump señaló a Nueva York, Los Ángeles, Baltimore, Chicago y Oakland (California) durante una rueda de prensa celebrada el lunes 11 de agosto como posibles objetivos futuros en lo que supondría una escalada drástica de la presencia federal en las calles de las ciudades estadounidenses. «No vamos a perder nuestras ciudades por esto. Esto irá más allá. Estamos empezando con mucha fuerza en Washington D. C. y vamos a limpiarlo muy rápido», afirmó Trump.