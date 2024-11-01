·
Trump afirma que 300 millones de personas murieron el año pasado por drogas [ING]
Donald Trump afirmó que 300 millones de personas murieron por drogas el año pasado, a pesar de que en 2024 morirán 62 millones de personas por todas las causas en todo el mundo.
#2
HeilHynkel
*
Según
worldmeter
este año (hasta 16 de septiembre) has muerto unos 45 millones, por todas las causas.
De todos es sabido que la derecha y las matemáticas se llevan fatal.
4
K
64
#3
Eukherio
*
#2
Trump es de los que menos se curran los números inventados. Otros por lo menos hacen un esfuerzo para que suene raro pero creíble, hasta que lo buscas.
0
K
8
#5
HeilHynkel
#3
Ya lo dijo Goebbles.
Principio de la vulgarización. “
Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida
. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las
masas es limitada y su comprensión escasa; además, tienen gran facilidad para olvidar”
3
K
44
#10
ummon
#2
De todos es sabido que la derecha y la
matemáticas
verdad se llevan fatal.
De todos es sabido que la derecha y las
matemáticas
ciencias se llevan fatal.
0
K
12
#11
sald64059
#2
eh, no le lleves la contraria que te sube la cuota, quiero decir, los aranceles.
0
K
8
#14
HeilHynkel
#11
¿no pagan los chinos?
0
K
17
#1
NATOstrófico
Podía " quiero todo el petróleo de Venezuela" en lugar de estás memeces.
2
K
36
#13
Suleiman
Pero si este tío se lo inventa todo, da igual lo que diga,siempre será mentira. Total, sus acólitos se lo tragan todo.
0
K
14
#16
XtrMnIO
*
O sea, un 3,66% de la población mundial.
En 27 años todos estaremos muertos por drogas si no lo impide Trumpi.
0
K
13
#6
Dene
Y que más da lo que diga si sus hooligans tragan
0
K
12
#12
ummon
Según google
Los datos provisionales muestran alrededor de 87 000 muertes por sobredosis de drogas desde octubre del 2023 hasta septiembre del 2024, una cifra menor que la de alrededor de 114 000 muertes del año anterior.
Vale que habrá muchos países con datos no fiables, pero...
0
K
12
#18
Apotropeo
¿ Pero los 300 millones es en EEUU o en Soria?
1
K
11
#8
ElPerroDeLosCinco
Los muertos totales anuales deben ser más de 62 millones. La población total ahora mismo son 8.140 millones. Si mueren solo 62 millones al año, tardaremos 131 años en morir los que estamos vivos hoy. Súmale los que vayan naciendo durante ese tiempo y que también irán muriendo.
0
K
10
#17
Kalandraka125
*
#8
En realidad estamos esperando a que se muera el bulto gordo de gente nacida en los 60. Ahí sí que se dispararán los muertos totales anuales, para luego ir reduciéndose de nuevo según les vaya llegando el turno a cohortes mas escasas. La natalidad planetaria ha bajado MUCHO.
0
K
7
#9
Javi_Pina
Casi es peor las drogas que Thanos según Trump.
0
K
9
#7
Leziabell
Se la pela todo, dice lo que le da gana, porque sabe que no le pasa factura. "No dejes que la verdad te estropee una buena noticia".
1
K
9
#15
timeout
Si aceptamos la premisa de Trump, ¿Como explica el crecimiento de la población en los últimos 20 años?
0
K
9
#4
Joaker
Es lo que tiene soltar cifras sin tener ni puta idea. Al final suelta perlas como esta.
0
K
7
Ver toda la conversación (
18
comentarios)
