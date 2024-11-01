Trump advierte de que "sucederán cosas malas" si Afganistán no devuelve la base de Bagram a EEUU

La base de Bagram fue construida en realidad por la Unión Soviética en la década de los cincuenta del siglo pasado, pero Estados Unidos pasó a controlarla y la reconstruyó tras la caída de los talibán en 2001, hasta el punto de expandirla a lo largo de 77 kilómetros cuadrados.
| etiquetas: trump , afganistán , talibanes , base militar , urss , amenaza trumpiana
O bombardear algún hospital que quede en pie. Total, solo dejan entrar a los barbudos.
Por otro lado, a este Donald le veo más poniendo aranceles a la amapola.