Trump advierte de que "sucederán cosas malas" si Afganistán no devuelve la base de Bagram a EEUU

Trump advierte de que "sucederán cosas malas" si Afganistán no devuelve la base de Bagram a EEUU

La base de Bagram fue construida en realidad por la Unión Soviética en la década de los cincuenta del siglo pasado, pero Estados Unidos pasó a controlarla y la reconstruyó tras la caída de los talibán en 2001, hasta el punto de expandirla a lo largo de 77 kilómetros cuadrados.

frg #1 frg
¿Qué va ha hacer?, ¿volver a invadirlos? xD xD
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

O bombardear algún hospital que quede en pie. Total, solo dejan entrar a los barbudos.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 para que? Para volver a perder? xD xD
themarquesito #5 themarquesito
#3 Para volver a firmar la retirada como hizo al final de su primer mandato
makinavaja #4 makinavaja
#1 No escarmientan... :troll: :troll:
Dene #6 Dene
Venga Donald, tira pa Afganistán
reithor #7 reithor *
¿No fue donde tiró la MOAB en su primer mandato? www.bbc.com/news/world-asia-39598046

Por otro lado, a este Donald le veo más poniendo aranceles a la amapola.
sotillo #8 sotillo
#7 Pero si llenaron Afganistán de cultivo nada más llegar
reithor #9 reithor
#8 eso fue en los 80. Ahora, aranceles
sotillo #10 sotillo
#9 En los 80 y después del 11 S, cuando llegaron de nuevo,los talibanes habían prácticamente erradicado la producción y con ellos pasaron a producir a lo bestia en menos de un año
reithor #11 reithor *
#10 entonces es cíclico, cada 25 años aproximadamente. Va tocando. Si no, ¿A qué va a poner aranceles Donald?
