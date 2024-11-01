Trump acusa la “izquierda radical” del asesinato de Charlie Kirk: “Mártir de la verdad”  

El mandatario rindió homenaje a Kirk, fundador de Turning Point USA y una figura influyente en el movimiento conservador juvenil. “Pido a todos los estadounidenses que se comprometan con los valores estadounidenses por los que Charlie Kirk vivió y murió. Los valores de la libertad de expresión, la ciudadanía, el estado de derecho y la devoción patriótica y el amor de Dios”, afirmó. Además, anunció que las banderas en los edificios federales ondearán a media asta hasta el domingo en memoria del activista.