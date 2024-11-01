Trump actualiza los momentos históricos de la Casa Blanca en su página oficial y destaca a Clinton con Monica Lewinsky o al hijo “drogadicto” de Biden  

Trump ha añadido varios puntos explicando muy detalladamente todo el rediseño que él mismo está llevando a cabo, como la renovación del Rose Garden, la redecoración del Despacho Oval incorporando "filigranas de oro" o la reciente demolición del Ala Este para construir un salón de baile con capacidad para 1.000 invitados. Además, ha resaltado la construcción en 2020, durante su primer mandato, de "un pabellón de tenis de 111 metros cuadrados en el Jardín Sur" y subraya que las obras fueron "supervisadas" por su esposa Melania Trump.