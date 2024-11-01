edición general
Trump actualiza los momentos históricos de la Casa Blanca en su página oficial y destaca a Clinton con Monica Lewinsky o al hijo “drogadicto” de Biden

Trump ha añadido varios puntos explicando muy detalladamente todo el rediseño que él mismo está llevando a cabo, como la renovación del Rose Garden, la redecoración del Despacho Oval incorporando "filigranas de oro" o la reciente demolición del Ala Este para construir un salón de baile con capacidad para 1.000 invitados. Además, ha resaltado la construcción en 2020, durante su primer mandato, de "un pabellón de tenis de 111 metros cuadrados en el Jardín Sur" y subraya que las obras fueron "supervisadas" por su esposa Melania Trump.

3 comentarios
Que no se olvide de incluir su relación con Epstein, entre otras cosas.
#2 O el juicio por el que salió culpable por pagos que hizo a la actriz porno, Stormy Daniels, para que callara sobre sus infidelidades estando él ya con Melania.

O el perdón a los desdentados magueros que invadieron el Capitolio, habiendo incluso muertos durante el asedio alentado por Trump mismo


De eso cómo calla el cabrón anaranjado.
"las obras fueron "supervisadas" por su esposa Melania Trump."
Y quien la sueprvisaba a ella ? xD
