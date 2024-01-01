Trump aclara que EE.UU. no impondrá aranceles al oro tras incertidumbre en mercados

La semana pasada, los medios estadounidenses dieron a conocer una carta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) donde se indicaba que la importación de lingotes de un kilo y de 100 onzas estarían sujetas a aranceles «recíprocos» a cada país que entraron en vigor el 7 de agosto. La misiva del CBP respondía a una petición de aclaración por parte de una empresa radicada en Suiza, uno de los mayores exportadores de oro del mundo y que según el nuevo esquema de gravámenes, enfrenta una barrera del 39 %.