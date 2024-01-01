edición general
Trump aclara que EE.UU. no impondrá aranceles al oro tras incertidumbre en mercados

La semana pasada, los medios estadounidenses dieron a conocer una carta de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) donde se indicaba que la importación de lingotes de un kilo y de 100 onzas estarían sujetas a aranceles «recíprocos» a cada país que entraron en vigor el 7 de agosto. La misiva del CBP respondía a una petición de aclaración por parte de una empresa radicada en Suiza, uno de los mayores exportadores de oro del mundo y que según el nuevo esquema de gravámenes, enfrenta una barrera del 39 %.

3 comentarios
Cehona #2 Cehona
Justo lo que muchos predeciamos.
Otra jugada del naranjito para hacer ricos a los amigos mas intimos con jugadas en corto en bolsa.
No gobierna para los USA gobierna para su secta.
javibaz #1 javibaz
T.A.C.O.
Paltus #3 Paltus *
Con estas políticas parece que Estados Unidos hoy en día no tiene capacidad de hacerse rica con su industria, se hace rica con la especulación de los bienes de los demás países.
