Trump acaba de decir exactamente lo que diría un dictador: "Tengo derecho a hacer lo que quiera. Soy el presidente de Estados Unidos" [ENG]  

El presidente Donald Trump sonó como un niño tiránico el martes cuando declaró que tiene “el derecho de hacer lo que quiera”. Trump está peleado con el gobernador de Illinois, JB Pritzker, por el complot de Trump para desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago, y en una reunión del gabinete tomó un giro hacia un territorio absolutamente despótico. "Tengo derecho a hacer lo que quiera. Soy el presidente de Estados Unidos. Si creo que nuestro país está en peligro, y está en peligro en estas ciudades, puedo hacerlo."