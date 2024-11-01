edición general
Trump acaba de decir exactamente lo que diría un dictador: "Tengo derecho a hacer lo que quiera. Soy el presidente de Estados Unidos" [ENG]  

El presidente Donald Trump sonó como un niño tiránico el martes cuando declaró que tiene “el derecho de hacer lo que quiera”. Trump está peleado con el gobernador de Illinois, JB Pritzker, por el complot de Trump para desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago, y en una reunión del gabinete tomó un giro hacia un territorio absolutamente despótico. "Tengo derecho a hacer lo que quiera. Soy el presidente de Estados Unidos. Si creo que nuestro país está en peligro, y está en peligro en estas ciudades, puedo hacerlo."

Catacroc #2 Catacroc
Trump esta haciendo aquello para lo que le votaron y si lo hace bien es posible que no haya que votar mas con el ahorro que eso supone en procesos y partidos. Cuando se canse de ser el presidente que se lo pase a quien elija que para eso es el presidente.
3
Kantinero #5 Kantinero
#2 Heeeein???
0
EsUnaPreguntaRetórica #6 EsUnaPreguntaRetórica
#5 Espero que esto ayude, amigo :roll:  media
1
Catacroc #10 Catacroc
#6 Es que si lo pongo se pierde la gracia. xD
0
Mangione #13 Mangione
#10 Es que si no lo pones es ley de poe y no tiene "gracia" más que para ti.
0
themarquesito #7 themarquesito
No es la primera vez que lo dice. Durante su primer mandato dijo "Hay una cosa que se llama Artículo 2 que me permite hacer lo que quiera, pero tampoco es que hable de eso".
1
capitan__nemo #3 capitan__nemo *
Trump, creo que detras tuyo hay un niño palestino, estas en peligro, toma rafaga de metralleta.
Uy, te he dado Trump, eres victima colateral por estar en peligro.
0
Cehona #8 Cehona
Derecho de pernada, se le olvidó añadir.
0
Kantinero #4 Kantinero
Lo cojonudo del caso es que tienen todo un sistema de leyes y uso de armas supuestamente diseñado para defenderse por si el gobierno se sobrepasa sobre la libertad del ciudadano y resulta que quienes más defienden ese derecho son los que se estan sobrepasando sobre el resto.
O sea fascistas que echan mano de lo que la democracia les brinda para defender su fascismo
0
#11 Eukherio
#4 Con la cantidad de fanáticos que metieron en el Tribunal Supremo creo que ya se han desactivado la mayoría de las armas para defenderse del gobierno. Podría proclamarse rey mañana y habría quien dijese que es perfectamente constitucional.
0
Veelicus #1 Veelicus
El lo dice, pero todos los que estaban antes tambien lo pensaban y actuaban igual
0
#9 Zamarro
Dictador? que dictador?  media
0
#12 vantablack
la oposición está acojonada y no asoma la patita o es que ya no existe?
0

